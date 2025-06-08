　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

民眾黨推「法庭直播」修法各界罵翻！刑事法學會批：法庭戲劇化

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「法庭直播」修法，引發法界大反彈，又有3個單位表態不支持。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

民眾黨立委黃國昌等人推動《法院組織法》部分條文修正草案，推動「法庭直播」，引發法界大反彈。「台灣法醫學會」與「中華民國法醫師公會」8日也發出聲明反對，另外「台灣刑事法學會」也不樂見修法，認為這會造成「法庭戲劇化」，侵害無罪推定等原則，影響極大。

本次修正草案公布後，已經有女法官協會、法官協會、檢察官改革團體「劍青檢改」反對，民間司改會、婦女新知等團體也發出聲明，呼籲延緩商議。台北律師公會也發聲明表態，認為修法很有可能模糊焦點。另外經常擔任法庭上的「鑑定人」，「台灣法醫學會」與「中華民國法醫師公會」也發出聯合聲明，反對修法；「台灣刑事法學會」也發出聲明，希望緩議。以下為3個單位的聲明全文：

台灣法醫學會與中華民國法醫師公會反對「事實審法庭直播」立法聯合聲明

法庭直播無助法庭釐清事實。鑑定人於法庭上提出意見時，須依據鑑定證據、客觀研判。然而，在影音公開播送之壓力下，鑑定人恐因社會輿論與媒體關注之干擾，導致證詞呈現方式趨於保守或迴避敏感議題，以致可能削弱鑑定人協助法院釐清事實之功能。

法庭直播製造恐怖社會。法醫鑑定常涉及暴力、性侵、兒虐、藥毒物中毒死亡之敏感議題，其細節若於媒體播送下廣泛流傳，恐加深社會恐懼、引發犯罪模仿及犯罪進化效應，甚至對被害人家屬及相關當事人造成二次傷害，製造恐怖社會，無助維護司法正義與社會秩序。

本會認為，法庭活動公開播送一事，除無法讓鑑定人積極的協助法院釐清事實、發現真相外，鑑定人可能因提出的關鍵證詞成為定罪證據，而被有心人依據法庭直播而鎖定發洩，鑑定人之人身安全可能招致威脅。因此，本會反對「事實審法庭直播」之立法。

台灣法醫學會 理事長李俊億暨全體理監事

中華民國法醫師公會 理事長廖書緯暨全體理監事

_________________________________________________________


《台灣刑事法學會聲明》

近日有提出《法院組織法部分條文修正草案》，擬增訂「事實審法庭活動公開播送」條文，採取法庭活動公開播送以提升司法透明度。本會支持提升司法透明度及司法審議的民主參與，然而，倉促推動法庭活動公開播送，不免傷害刑事審判核心價值，對此本會表達高度關切，並呼籲應有更完整評估及實證研究，始能研議相關制度，茲說明如下：

一、公平審判與無罪推定的根本衝擊
刑事訴訟制度的核心，在於落實公平審判與無罪推定原則。將社會矚目事實審審理過程公開播送，不僅易導致社會大眾在未掌握完整證據下即形成「既定印象」，更恐對被告造成「輿論審判」，即便最終無罪，仍難逃「有罪標籤」的社會評價，侵害被告受公平審判權利。

二、難以保護訴訟程序參與者的隱私與權益
刑事案件事實審常涉及高度隱私與敏感資訊，包括受害經過、家庭暴力、精神狀態鑑定乃至病歷等。一經直播，恐使證人、被害人、鑑定人等淪為輿論焦點，產生重大心理壓力而拒絕出庭，亦可能採取消極、防衛心態隱瞞事實，不僅妨礙訴訟真實發現，也無法保障訴訟參與者的隱私權、人格權等基本權利。

三、不利弱勢族群之權益保障
訴訟活動如經公開播送，其法庭進行方式不免戲劇化，法庭活動呈現效果涉及檢方及辯護團隊專業量能，極可能使當事人訴訟成本增加，不利於面對國家機關追訴的刑事被告及各類弱勢者。

四、公開播送非實現司法透明之唯一手段
目前法院已普遍實施公開旁聽、法庭全程錄音、判決書公開，國民法官制度亦讓人民可得實質參與重大案件審理，司法體系的民主參與及透明度已大幅提升。「法庭活動公開播送」恐非實現司法透明的最有效方法。

刑事審判關涉人民最基本的自由與尊嚴，任何制度改革皆須建立於實證研究、法制配套、專家公聽與社會共識基礎。台灣刑事法學會本於刑事法學研究專業，呼籲應暫緩推動相關草案，待與各界進行充分溝通，且有更完整的實證研究，從而審慎研議，以確保制度改革不悖於人權保障與刑事法正義原則。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 3 8886 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／出道10年！　TWICE終於來台開演唱會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

民眾黨推「法庭直播」修法各界罵翻！刑事法學會批：法庭戲劇化

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

民眾黨推「法庭直播」修法各界罵翻！刑事法學會批：法庭戲劇化

《GTA 6》開發成本破10億美元！爆料者曝700棟可進入建築

開車「突遭馬兒撞上」擋風玻璃全碎！女駕駛傻眼：要修車還要賠馬

大罷免還是31：0　游盈隆談最後結局：國會席次結構可能重新洗牌

路徑逐漸轉彎！蝴蝶下周「關鍵成颱日」走向大變

ATM存到飽掰了！國泰世華日限300萬　6／28生效

埃及古文明巡禮　10～4月正逢旅遊旺季

冬季必追冰火國度　冰島看極光、騎冰島馬

美加東五大賞楓區為妳楓狂！秋楓名城完整巡禮

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

法律熱門新聞

白委推「法庭直播」修法　再增3單位反彈

給說法／易服勞役多少錢折一日？

獨家　史上最高規格人事案 法官林孟皇遭否決留任高院

林誠澤、陳孟緯／成人論壇PO文法律責任

給說法／被界外球砸傷誰該負責？

給說法／界外球到底是「誰」的

呂紹瑋／我們與善惡的距離

林俊宏／法庭直播是公開審理2.0版

酒駕未給杯水漱口　法院判無罪確定

雷皓明／下咒算不算恐嚇？

「環保蟑螂」出沒　檢方：不可不防

給說法／檢察官不能當辯護律師嗎

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

湯文章／法官依情審判或依法審判

更多熱門

相關新聞

行政院：中央地方目前困境　是立院不理性刪預算所造成

行政院：中央地方目前困境　是立院不理性刪預算所造成

立法院刪凍中央政府總預算，行政院則統刪地方政府一般性補助款來因應，行政院長卓榮泰昨天（7）指出，對地方該有建設，中央會努力做到，對審查預算表決時支持中央政府的立委，將優先協助其所屬地方政府解決經費問題。此番談話引起在野黨的不滿，行政院發言人李慧芝今（8）表示，目前中央與地方的困境是立法院不理性大幅刪除預算所造成，在野黨立委及部分地方政府應該正視問題，並理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。

黃國昌怒轟卓榮泰：把人民當笨蛋　應向全民道歉知所進退

黃國昌怒轟卓榮泰：把人民當笨蛋　應向全民道歉知所進退

藍白心結「國軍加薪」改期表決？　黃國昌駁斥：記者穿鑿附會寫故事

藍白心結「國軍加薪」改期表決？　黃國昌駁斥：記者穿鑿附會寫故事

拜訪民眾黨議員遭批「浪費時間」　小笠原欣幸罕見動怒嗆網友無知

拜訪民眾黨議員遭批「浪費時間」　小笠原欣幸罕見動怒嗆網友無知

法庭直播修法草案二讀！律師公會強烈反對

法庭直播修法草案二讀！律師公會強烈反對

關鍵字：

法律人權立法院法庭直播法院組織法黃國昌刑事法學會法醫師司法院

讀者迴響

熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

TWICE出道10年終於來台開演唱會！

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

「超大咖歌后」大巨蛋突襲林俊傑！　夢幻飆嗓全場瘋了：2片行走CD

袁惟仁女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾」

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

清純女大生剛出寫真急轉戰AV

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

吃完鹹酥雞隔天胖一圈？醫師曝背後原因

即／豪大雨夜襲國家警報響　一級淹水警戒

《楓之谷Artale》晚間又大斷線

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

即／台南76歲女駕駛爆衝撞29車　1男重傷送醫不治

恐怖喪屍上路！21歲刺青男詭異逆停台中七期

阿伯捐款市府20公斤金塊　市價超驚人

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面