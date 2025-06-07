川普、馬斯克翻臉　俄官員：考慮提供馬斯克政治庇護

▲川普與馬斯克近日翻臉後，數度在網路上鬥嘴。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與全球首富馬斯克（Elon Musk）近日翻臉，公開鬥嘴的情況在網路上掀起軒然大波，俄羅斯官員也趁勢插話，甚至戲謔提出提供庇護或徵召馬斯克參戰，令外界譁然。

這場爭執起因，是馬斯克批評川普力推的「大而美法案」（One, Big, Beautiful Bill）是「噁心的惡法」，指控國會在深夜通過法案、阻止議員詳細審閱。對此，川普則回嗆馬斯克「瘋了」，並表示自己對這位曾任顧問的科技巨頭「非常失望」。兩人過去曾關係密切，馬斯克甚至曾聲稱是自己助川普贏得選舉，「如果沒有我，川普早就輸了大選」。

隨著局勢升溫，川普盟友班農（Stephen K. Bannon）呼籲將馬斯克驅逐出境，並查封馬斯克的公司SpaceX。此言論引起俄羅斯一連串諷刺反應，有官員提議馬斯克可效法史諾登（Edward Snowden）或通緝中的火幣網高層馬薩雷克（Marsalek），向俄尋求庇護。

▲川普與馬斯克近日翻臉後，數度在網路上鬥嘴。（圖／路透）



俄國主權基金會長德米崔耶夫甚至詢問馬斯克的AI聊天機器人「Grok」該如何化解這場鬧劇。俄羅斯前總統、現任安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitri Medvedev）則在X上貼出驚恐表情符號，調侃兩人分裂。他還發文稱，「我們願意斡旋D（川普）與E（馬斯克）之間的和平協議，只需合理費用，並可接受使用星鏈（Starlink）的股份來支付。」

此外，曾任俄羅斯航天局局長的羅戈辛（Dmitry Rogozin）邀請馬斯克加入他現任職的「BARS-Sarmat」部隊，並聲稱，「如果你在美國遇到不可克服的困難，歡迎你成為我們的一員，你會找到可靠的戰友與完全的技術自由。」

俄國下議院外交委員會副主席諾維科夫也向俄媒表示，如果馬斯克有需要，俄羅斯可以考慮提供政治庇護。