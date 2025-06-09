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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、蘇貞昌最信任的是他！　柯建銘曝：曾邀任大法官都婉拒

▲▼蔡英文、蘇貞昌、柯建銘出席羅秉成法律事務所開幕茶會。（圖／柯建銘臉書）

▲蔡英文、蘇貞昌、柯建銘出席羅秉成法律事務所開幕茶會。（圖／柯建銘臉書，下同）

政治中心／台北報導

前行政院政務委員羅秉成近日重回律師界，其「多羅法律事務所」舉辦開幕茶會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌與民進黨立院黨團總召柯建銘都到場。柯建銘9日透露，多少國家危機解決者，非羅秉成莫屬，「打詐四法」也是他們討論6小時，最後總統拍板定案的成果；甚至羅秉成卸任後，蔡蘇曾慰留或擔任大法官，羅都婉拒。

柯建銘指出，蔡英文、蘇貞昌與羅秉成是最親密的「執政鐵三角」。他說，他們三人讓整個國家運作非常有效率，羅秉成居功厥偉，非內行人不得而知。

柯建銘表示，他與羅秉成相遇、相知34年，他以「感謝及祝福」的心情來參加「多羅法律事務所」開幕茶會，與有榮焉。取名多羅，原意乃秉成兄夫婦、兒子、女兒4人都是法律人，皆為律師，此其一也。

另外，柯建銘說，多羅在佛語指「有學問的國家護法者」，用在羅秉成身上再貼切不過，有學問、有理想、有熱情的護國大律師、護國使者，非羅秉成莫屬。

柯建銘指出，行政院所有重大法案或司法院會銜法案，羅秉成負責與他對口、溝通。羅秉成是蘇貞昌、蔡英文最信任的人，三位同是台大法律系畢業，語言相通、邏輯一致，顧自然形成「執政鐵三角」。

▲▼蔡英文、蘇貞昌、柯建銘出席羅秉成法律事務所開幕茶會。（圖／柯建銘臉書）

柯建銘表示，那幾年是民進黨執政通過最多法案的「黃金年代」建立不少典章制度。羅秉成的溝通力、任勞任怨、熱情樂觀、及無比使命感，令人折服。

柯建銘說，因為是老戰友，所有法案他負責與黨團對口、說明、溝通，有時一星期數次，一天數次，沒有週末，他們兩人隨時熱線，也常在清晨或深夜討論法案，「這也是我這一生學習最多的時刻，故稱秉成兄為良師益友不為過也！」

柯建銘認為，在他總召任內，能獲得蔡英文及蘇貞昌的信任與授權，因中間有羅秉成才能致之。他說，除了感謝還是感謝。

柯建銘透露，蔡英文執政期間，每週重大會議，他最常聽到蔡英文、蘇貞昌的話是，「那這件事就交給羅政委去做！」他說，多少國家危機之解決者，非羅政委莫屬。

在羅秉成離職前，柯建銘說，他們討論6小時的「打詐四法」，是最後成績單，由蔡英文拍板定案。他感嘆說，此情可待成追憶，亦為絕響也。

柯建銘也透露，在羅秉成卸任前，蔡英文跟蘇貞昌有慰留或任大法官，羅秉成皆婉拒。他說，有道是「事親日短，報效國家來日方長」，故辭官陪父母兼開法律事務所，與太太、兒子、女兒四人開「多羅法律事務所」，良有理也。

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