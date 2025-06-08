賴清德海安12號演習喊話朝野立委　讓海巡有最先進裝備＆科技

▲總統賴清德視導「海安12號」演習。（圖／總統府提供，下同）



政治中心／台北報導

總統賴清德8日前往高雄視導「海安12號」演習時表示，當前海巡署最需補足的就是紅外線熱影像系統的配置，讓海巡同仁在夜間也能準確掌握海域動態，他呼籲立法院不分黨派一起來當海巡同仁的後盾，共同支持行政院的特別預算，讓海巡能有最先進的裝備和科技，守護每一寸國土，確保台灣人民的安全與尊嚴。

賴清德在抵達後，首先視察機動式熱顯像系統、UAV實機暨模擬器操作、20機砲遙控槍塔、側掃聲納系統、救援沙灘車、3D水下顯影及MOD定位器等海巡裝備；接著視導「攔截圍捕」及「吊掛救援」操演。

賴清德致詞時表示，今天是「國家海洋日」，台灣四面環海，海洋孕育文化與生活方式，要深植海洋意識，更要團結守護珍貴的藍色國土。藉由「國家海洋日」向海洋致敬，也向世界展現台灣的韌性。

賴清德說，近年來國際地緣政治變化快速、極端氣候頻繁，台灣更面臨來自中國持續不斷的灰色地帶侵擾，海巡同仁始終站在第一線堅定執法，無論是打擊犯罪、查緝走私或救生救難，致力守護國人的生命財產安全。

賴清德提到，大家所看到的「海安12號」演習，在海巡署、國軍及內政部通力合作下，除了完成海洋安全體系的總體檢，更展現面對海域突發事件時能夠即時應變、處置周延的能力。

賴清德指出，面對日益複雜的海域安全挑戰，不能只靠決心，更要持續投入資源。近日行政院運用歲計賸餘編列4,100億元的特別預算，其中包括海巡艦艇籌建計畫、無人機與環島智慧監控系統建置及人才培訓與專業裝備的升級。

賴清德指出，當前海巡署最需補足的就是紅外線熱影像系統的配置，讓海巡同仁在夜間也能準確掌握海域動態。此外，無論是對於水下、水面或空中，都希望加強無人載具與智慧監偵設備的配置，提升海、陸、空三維偵蒐與防衛能力，讓海巡團隊守護藍色國土能更全面也更「立體化」。

賴清德提到，如同海洋委員會主委管碧玲所說「我們的海巡不能再夜盲」，這不只是設備的提升，更是國家安全與韌性的不斷提升與強化，並呼籲立法院不分黨派一起來當海巡同仁的後盾，共同支持行政院的特別預算，讓海巡能有最先進的裝備和科技，守護每一寸國土，確保台灣人民的安全與尊嚴。