陳佩琪：柯文哲會顧好自己　總有一天打倒綠共邪惡政權拯救台灣

▲民眾黨前主席柯文哲的夫人陳佩琪。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／台北報導

民眾黨前主席柯文哲的夫人陳佩琪8日再次在社群上發文表示，去年9月以來，能在法庭上見到柯文哲的日子跟能說的話不多，柯文哲會找機會傳話，要她要找專家看憂鬱症，也要照顧好媽媽的身體；她透露，柯文哲要她放寬心，說會顧好自己健康，總有一天會打倒綠共邪惡政權、拯救台灣。

陳佩琪發文表示，柯文哲不在家將近九個月了， 期間只有短時間解除禁見和年初回來的那幾天有聊上幾句，這週四（6月5日）以後，又將近三個禮拜不能再見了，這段日子要說聲麻煩大家了，謝謝眾多的黨公職、小草和支持者，加油聲給了柯文哲勇氣，讓他得以支撐下去，讓他有力量去對付司法之不公。

陳佩琪說，柯文哲說他會撐下去的，他不會讓壞人得逞的，誠如前幾次他在法庭上闡述的：「 這些筆錄和法律攻防條文和最後的判決， 總有一天會呈現在所有百姓的眼前， 你們現在敢拿司法這樣玩我…」，其實私底下他最常跟我講的不是這個，而是「不要以為你們民進黨會永遠執政下去」。

陳佩琪表示，去年九月來，能在法庭上見到柯文哲的日子和能說的話不多，柯文哲會找機會傳話，要她顧好身體，要她憂鬱症要找專家看，也要照顧好媽媽的身體，也要她放寬心，柯文哲說會顧好自己的健康，總有一天會打倒綠共邪惡政權、拯救台灣。

陳佩琪表示，這段日子是難熬的， 昨天不知為何身體極端不舒服，血壓掉到70多和50多，自己縱是個醫生，但先生在時，也會很想跟他說自己的不舒服，希望他關懷一下，這種不就是結褵35年的夫妻最簡單的訴求嗎？但現在是連這種訴求也是不可得了。

陳佩琪說，台灣在全球也不算落後，現在竟出了這種統治者和執政黨，把司法如此玩弄著，真是悲哀。她透露，自己心情不好時，就會去看看總統賴清德的臉書，看看心情就會好些了，因為這位現任總統的臉書除第一時間就會上來抱大腿的某立委外，在台灣還沒看過有哪個總統一PO文，不論PO什麼文，就會被罵爆的，特別是針對柯文哲面臨的司法奇觀。

陳佩琪表示，最近新就任的南韓總統期許以全民的福祉為依歸，期許變成一個全民的總統，一上任就和在野政黨領袖吃和解飯共商國事，而台灣的總統是在立法院不能為所欲為下，就想把在野的立委罷掉重選，導致整個社會動盪不安，選完罷免再重選，勞師動眾、勞民傷財，台灣竟出了這樣的總統和執政黨，真是全民之大不幸。