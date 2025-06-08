曹興誠坦承曾抱怨林右昌！不滿綠營不積極　因一場面已消除疑慮

▲剷除黑芯領銜人曹興誠。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／台北報導

大罷免準備進入第三階段，聯電創辦人曹興誠傳出5月曾跟民進黨秘書長林右昌見面，但兩人對大罷免的看法有歧見，最後不歡而散，曹興誠還為此打電話給總統府秘書長潘孟安告狀。對此，曹興誠8日坦言，自己曾經抱怨林右昌對支持大罷免算計過多，不夠積極，但他看到民進黨議員全部出面支援，讓他的疑慮消除。

據指出，曹興誠在5月底跟林右昌見面，本來是要討論第三階段投票，以及後續補選的合作策略；不過，林右昌在會談中談及自己的觀點，直言自己本質上不贊同罷免，他認為大罷免不是民主的常態。但是林的此番談話，當場惹怒曹興誠，曹甚至當場拍桌子大罵，雙方不歡而散，會議結束後，還打電話給潘孟安告狀，要求民進黨換個人去談。

對此，曹興誠出席罷免國民黨立委李彥秀團隊「港湖除銹」的二階謝票遊行時表示，他當時向林右昌抱怨，認為黨中央對大罷免不夠積極，並建議民進黨要更加投入，給予罷免團體更多的支援。

曹興誠8日進一步指出，昨天内湖區罷免李彥秀的「港湖除鏽」罷團，啓動「除銹特攻隊」的成立儀式和遊行。他說，下午兩點半開始時，大雨滂沱，所有人都淋得全身濕透透，但是沒人退縮，儀式和遊行照樣進行。

「這就是公民的覺醒，愛國的力量。讓人敬佩，讓人感動！」曹興誠表示，昨天内湖區的民進黨市議員全部到齊，和罷團一起行動，帶給罷團很大的鼓舞。

曹興誠坦言，自己曾經抱怨民進黨秘書長林右昌，對支持大罷免，算計過多，不夠積極。不過，他也強調，昨天民進黨議員全部出面支援罷免，他的疑慮已經消除。

曹興誠強調，大罷免是全民抗共剿匪的救國行動，國民黨想把它矮化為藍綠對決。這是障眼法、烏賊術，大家不要上當。

▼曹興誠。（圖／ETtoday攝影中心）

