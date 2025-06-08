打破性別框架！新北職訓女水電班結訓　學員力拚考照展專業

▲新北市勞工局長陳瑞嘉頒發結業證書並與學員大合照。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為突破職業性別的傳統框架，鼓勵女性投身技術領域，新北市職業訓練中心與黎明技術學院合作開辦「室內配線丙級證照輔導班－女性優先班」。該班自4月12日開課以來，28名在職女性學員利用週末時間完成為期128小時的專業訓練，並於今（8日）圓滿結訓。勞工局長陳瑞嘉親臨現場頒發結業證書，表彰學員的學習熱忱，同時預祝她們順利取得專業證照。

陳瑞嘉致詞時強調：「職業選擇不應受性別限制。」他肯定學員們完成室內配線培訓的成就，表示：「只要具備學習意願與實作能力，專業技術便是永續的資產。」他分享任職勞動力發展署中彰投分署長期間的觀察，指出政府持續挹注職業訓練資源，無論透過產業人才投資方案、職業工會或地方政府開設課程，都鼓勵在職者持續精進。特別感謝黎明技術學院開設實務導向課程，協助學員培養專業技能。針對當前照護服務與水電技術人才短缺現況，未來可透過職業工會進行就業媒合，並祝福所有學員考照成功、職涯發展順遂。

▲學員熊麗華實務操作。

學員陳信綾分享，因協助友人從事配管工作而產生興趣，投入水電維修領域已2至3年，現已取得自來水管配管證照，並透過人脈接案。她發現社會大眾對女性技術人員接受度提升，特別是在居家衛浴設備維修方面，女性師傅更易獲得客戶信任，案源因此穩定成長。她深信女性技術人員在水電領域極具發展潛力。

現任宇碩光電副總經理的學員熊麗華，專精建築外牆燈光設計，曾承接遠雄、長虹等建設公司大型專案。為強化與建築師、技師在配電系統的專業溝通，並提升現場施工協調效率，特地報名參訓。指導教師肯定其優異表現，鼓勵她進一步挑戰室內配線乙級證照。

▲學員陳信綾與葉韋辰實務操作。

學員葉韋辰具備15年工務維修資歷，現於健身中心擔任總務工作。為精進水電專業技能，參加本次培訓課程。她表示課程涵蓋配電箱、鐵捲門、水塔等多元實務內容，拓展其技術視野。未來計劃在取得室內配線證照後，繼續考取自來水管配管證照，朝專業水電師傅目標邁進。

職訓中心說明，水電產業長期存在性別刻板印象，為翻轉此現象，特別規劃女性優先班，並結合工務局、水利局及經濟發展局共同招募。課程開放報名即吸引逾百人申請，其中女性報名者超過60位，最終通過筆試參訓的女性學員近30名，顯見女性對水電專業的學習熱忱與投入。