山海交織的百年工藝之旅　新北瑞芳南雅社區推3大深度遊程

▲「海上」遊程可看見南雅奇岩的鬼斧神工。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於台2線金瓜石與鼻頭角之間的新北市瑞芳區南雅社區，擁有壯麗的海岸景觀與深厚的在地文化，傳承百年的工藝技術更使其別具風采。新北市農業局推薦社區三大特色遊程：「山線」體驗傳承近兩百年的月桃編織工藝、「海線」探索造型奇特的濱海地質景觀，以及「海上」乘船巡禮王船信仰文化，完整展現南雅社區的海陸魅力。

早期南雅漁民自南子吝山採集月桃纖維，編織作為固定船隻的繩索，這項傳統工藝已有近兩百年歷史。在社區居民的努力與農村再生計畫的推動下，這項技藝再度重現光芒，並結合文化手作推出「山線」月桃編織體驗，每人850元。

▲瑞芳南雅社區推出三大特色遊程。

體驗行程由專業導覽員帶領，深入了解南雅的歷史風土與人文故事，接著親身參與月桃編織流程，從月桃葉的採集、去葉、捶打、剝皮去心，到運用打繩機將纖維編成三股繩，最終完成一條堅韌而美觀的手工繩索。行程中並提供社區特製的海鮮米粉與爽口石花凍，為一日體驗畫下美味句點。

「海線」遊程每人800元，安排由在地導覽員陪同，漫步南雅社區，感受純樸漁村氛圍，接著深入海岸步道，欣賞大自然鬼斧神工的地質奇觀。沿途可見海蝕平台、深水溝、獅子石、燭台石等造型奇岩，處處展現地質變遷的壯闊痕跡。導覽同時結合趣味十足的食魚教育，介紹當季在地海產及永續食魚知識，提升民眾對海洋資源的認識與珍惜。午餐提供經典海鮮米粉、石花凍與現流鮮魚，讓旅客大啖海味、收穫滿滿。

▲南雅社區推出「山線」文化手作月桃編織體驗。

最具宗教文化深度的「海上」遊程，每人1400元，邀請遊客搭乘海釣船，沿三府王爺信仰遶境海巡路線，感受庄頭民俗與王船祭典的神聖氛圍。海巡途中可由海上角度欣賞南雅奇岩、鼻頭軍艦岩、鼻頭明隧道與水湳洞十三層遺址，壯觀景緻與人文歷史交織，風貌獨具。行程中亦融入食魚教育，透過在地海產導覽，宣導永續漁業與海洋保育觀念，使旅程不僅精彩，更富教育意義。

農業局長諶錫輝表示，目前全市已有18個農村再生社區，透過生活、生產、生態三面向推動永續發展。南雅社區即是一成功典範，三大遊程皆可提供20人以上團體預約，並可依喜好彈性搭配山線、海線與海上行程，讓旅客深度體驗南雅獨特的海陸人文風采。報名可透過「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗」活動官網報名

▲「海線」遊程透過有趣的食魚教育深入了解當季盛產的在地海產。