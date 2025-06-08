賓士男帶女友買知名涼麵！藏毒還放求婚道具...網諷：先吃會客菜

記者張君豪／台北報導

8日凌晨0時許，北市松山警方接獲民眾報案，指稱市民大道五段與光復南路口知名涼麵店來客數眾多，請警方到場處理違停，警方到場發現一輛賓士車駕駛黃男與女友從店內買涼麵要返回車上時神情慌張，警員直覺有異上前盤查並目視車內，發現賓士車中央扶手處有白色粉末吸管，警方要黃男接受檢查，但黃男礙於女友在場面子掛不住，居然動手拍掉警員佩掛胸前的密錄器，立即遭到壓制逮捕。





▲黃男偕女友深夜買涼麵，卻因車內有毒品遭警方逮捕 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方壓制過程觸發黃男賓士車遙控器，後行李箱打開居然有「Marry Me」的求婚道具，引發網友笑稱「這下吃不到宴客菜、只能吃會客菜了」，松山警方表示，經查黃男（29歲）與女友當時剛在店內買完涼麵宵夜準備上車離開，但黃嫌年紀輕輕卻有毒品、槍砲、組織犯罪前科，研判應為黑幫成員，警方依涉犯毒品危害防制條例將他帶回調查。訊後由於車上僅有毒品吸食器和微量K他命粉末，警方依法函送裁處開罰。

獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了難以理解的低級錯誤



獨／台大學霸2年賣出1.3公噸毒品 FBI臥底竟「給錯貨」再加一罪



獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億 台灣還藏百萬美金