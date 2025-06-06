以為躲過追捕！拒檢通緝犯遊藝場爽玩　鷹眼警秒認出逮人

▲陳姓男子日前拒檢逃跑，不料卻在遊藝場巧遇同一警臨檢認出，乖乖就逮。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

一名因「不能安全駕駛」及「妨害公務」兩項罪名遭到通緝的陳姓男子（37歲），日前在高雄街頭拒絕警方盤查並拔腿狂奔，一度以為成功擺脫追捕，沒想到前天(3日)卻在遊藝場內，被同一名眼尖的員警認出，最終束手就擒，乖乖落網。

新興分局指出，前金分駐所的員警於上個月(5月)巡經前金區六合二路與明星街口時，發現一名男子見警隨即閃躲，形跡可疑，便上前準備盤查。不料，該男子見狀竟拒絕配合，拔腿狂奔衝進一條小巷後消失無蹤。

警方當時未能立即將其逮捕，但這名男子的特徵已深印在員警腦海中。前天(3日)，同一名員警在轄區內的遊藝場執行勤務時，赫然發現一名男子與先前拒檢逃逸的對象特徵相符。經查證，確認這名陳姓男子正是橋頭地檢署發布的「不能安全駕駛」通緝犯，同時也被高雄地檢署發布「妨害公務」通緝。警方當場告知其相關權利後，依法將其逮捕。

陳男被捕後向警方供稱，他因尚未籌足罰金，擔心面臨牢獄之災才選擇逃跑，原以為已順利躲過一劫，沒想到在遊藝場內玩機台時，竟會被同一名員警認出並逮捕，對此感到非常意外。全案訊後已依法移請橋頭地檢署歸案。