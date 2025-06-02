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詐團「抓豬仔」轉向大齡女！3人被騙囚緬甸　交百萬贖金才獲釋

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲詐團誘騙中年婦女從事詐騙手法示意圖。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台灣3名年約5、60歲的陳姓、胡姓、沈姓婦人，誤信友人介紹的泰國賭場打工機會，到泰國下機之後遭扣押護照、囚禁在緬甸苗瓦迪地區，被迫從事詐騙工作，不過3人因心軟且不諳詐騙話術，不願行騙，詐團向陳、胡的家屬勒贖40萬、65萬元後放人，沈在當地軍方協助下獲救。檢警2月起陸續逮獲詐團張姓男子等5人，檢方複訊後命3到5萬元不等交保。

刑事局中打去年12月接獲民眾報案，有民眾被誘騙到東南亞後行蹤不明，經查，陳、胡、沈等3名婦人，平時打工貼補家計，期間認識1名朱姓同事，但後來朱姓女子被詐欺集團吸收，朱女去年10月左右向陳等3人誆騙，可到泰國短期打工，擔任賭場行政人員，薪資豐厚。

陳3人聽聞心動不已，立即動身前往泰國，未料才剛下飛機，就被人沒收護照，還遭持槍的武裝人員限制行動，拘禁在緬甸苗瓦迪地區，被迫從事詐騙。不過3人一心只想打工賺錢，沒想過要從事犯罪，也不捨欺詐人民血汗錢，不願聽從詐團指示。

詐團因陳3人年紀大，未採取「關黑屋」或電擊等凌虐手段，改向家屬威脅給錢放人，其中陳、胡分別交付40萬與65萬元，2人平安返台；沈在泰國當地與緬北的軍隊鎮壓詐團時獲救，後由本國刑事局國際刑警科救援回台。

3人返台後，檢警擴大調查涉案的詐欺集團，查出張姓主嫌（25歲）為首的5人，涉嫌於去年10月起針對打工兼職的中年婦女，以至泰國賭場開分及申請帳戶的短期高獲利工作，誘騙出國從事詐騙。

檢警今年2月收網，兵分多路前往台中大里、北屯、西屯及彰化員林等地執行搜索，查獲張等5人到案，警詢後依詐術使人出國、妨害自由等罪移送台中地檢署，檢察官複訊後命張以5萬元交保，其餘人3萬元交保，其中1人因背負通緝在身，直接發監執行。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲張等5人遭檢警查獲。（圖／記者白珈陽翻攝）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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