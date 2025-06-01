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嫌犯拒檢逃逸！桃園警方回現場勘查　竟破獲毒品原料

▲▼桃園警方破獲毒品案。（圖／保大提供）

▲桃園警方破獲毒品案。（圖／保大提供）

記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

桃園市保安大隊第一中隊員警5月31日凌晨巡邏時，發現一輛自小客車形跡可疑並拒絕受檢，成功截停後發現車內藏有大量毒品，駕駛人隨即遭逮捕。當日下午警方持續追查逃逸共犯，意外發現另名通緝犯現身，對方為躲避盤查還推倒員警，最終也遭制伏，並在其住處搜出各類毒品與原料，全案依毒品、妨害公務等罪嫌移送偵辦，並持續向上溯源。

員警31日凌晨巡邏行經桃園區南平路時，發現一輛後車燈毀損的可疑自小客車。警方遂開啟警示燈並廣播要求其停車受檢，但駕駛人未依指示停車。員警成功將該車攔停後，副駕駛座男子隨即衝下車並逃入附近公寓，現場駕駛人則被警方控制。

▲▼桃園警方破獲毒品案。（圖／保大提供）

▲▼桃園警方破獲毒品案。（圖／保大提供）

▲▼桃園警方破獲毒品案。（圖／保大提供）

警方對該車進行搜查時，當場發現93包毒品，包括安非他命與K他命，毛重達160餘公克。經查該駕駛人為29歲黃姓男子，有毒品及詐欺等多項前科。警方依法將黃男帶返偵辦，並展開後續調查以釐清其他涉案者及毒品來源。

▼桃園警方破獲毒品案。（圖／保大提供）

▲▼桃園警方破獲毒品案。（圖／保大提供）

同日下午1點左右，警方持續追查凌晨逃逸男子，最後在逃逸地點附近進行勘查時，意外發現22歲顏姓男子從公寓走出，經查是詐欺通緝犯。警方上前盤查時，顏嫌企圖逃脫並推倒盤查員警，最終仍遭到制伏並逮捕。

警方在顏姓犯嫌住處進行搜查，再度查獲三級毒品先驅原料alpha-php兩包、摻有安非他命藥丸三包、四級毒品原料CHLORO兩大包及K他命一包等。全案依妨害公務、毒品危害防制條例及詐欺通緝等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並持續追查毒品來源及其他可能涉案成員。

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