大選後首度開庭！尹錫悅涉「主導內亂」明出庭受審　曾令封鎖國會

▲南韓前總統尹錫悅、金建希夫婦3日上午在首爾完成投票。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、闖入中選會，試圖逮捕朝野主要政治人物，由於涉嫌主導內亂罪，因此遭到檢方以濫用職權罪嫌追加起訴。如今，南韓法院預計明（9）日第6度開庭，這也是大選結束後尹錫悅首次經過「拍攝線」（Photo Line）從正門進入法院。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓法律界人士今（8）日透露，首爾中央地方法院刑事合議25部（部長法官為池貴然）預計9日上午10時15分（台灣時間上午9時15分）起，針對涉嫌主導內亂、濫用職權等罪的尹錫悅第6度開庭審理，屆時尹錫悅將從法院地上樓層的出入口進到法院，且會行經拍攝線。

據悉，回顧過去開庭紀錄，尹錫悅第3到第5度出庭受審時，皆從地面樓層的出入口進到法院，當時他並未回應現場記者們的提問，直接走向法庭。

▲尹錫悅5月12日上午抵達首爾中央地方法院，對於記者提問不發一語、快步進入法院。（圖／路透）

6月3日總統大選投票當天，尹錫悅、金建希夫婦前往住處附近的投票所，記者堵在現場追問「因為您遭彈劾罷免，才會補辦這場大選，請問您沒有話想對國民說嗎」，然而尹錫悅依舊保持沉默，僅在現場牽起孩童的手。

報導指出，在9日開庭時，法院將再度以證人身分傳訊前陸軍特戰司令部1空輸旅團長（空降部隊准將）李尚賢（音譯）。李尚賢曾出面證實，去年12月3日戒嚴當天，他曾從前特戰司令官郭種根接獲指示，「總統（尹錫悅）下令，就算破門而入，也要把國會議員給拖出來」、「能否切斷供電？」。

不僅如此，法院在先前審訊證人的過程中更播放李尚賢等相關人士之間的通話錄音檔，「去國會議事堂，必須翻牆進入」、「第1大隊、第2大隊一同行動，給我把那些（國會）議員們拉下來！」

另外，法院也預計12日針對前南韓國防部長金龍顯、前國軍情報司令官盧尚元（音譯）、前第3野戰軍司令部憲兵隊長（上校）金勇君（音譯）等人，依從事內亂重要任務之罪嫌開庭進行速審。