　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20歲正妹喉痛掛號！一摘口罩「整張嘴潰爛」嚇壞醫師

▲口罩。（圖／Pexels）

▲一名正妹喉嚨痛掛耳鼻喉科，結果一摘下口罩，嘴唇、口腔潰爛的模樣讓醫師嚇了一跳。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

一名年約20多歲的年輕正妹因為喉痛問題，跑到耳鼻喉科掛號，沒想到口罩一脫，整個嘴唇竟已全部爛掉，讓醫師張弘嚇了一跳。後續張弘經過診斷，研判是因為生活作息不正常、生活壓力大，才導致這種情況發生，而正妹減輕生活壓力以後，症狀也果然有所改善。

張弘在節目《醫師好辣》分享，除了常見的乳突病毒（HPV）以外，耳鼻喉科常見的，還有一種疱疹病毒（HSV）。這種疱疹病毒分為第一型與第二型，其中的第一型是長在口腔、第二型則是長在生殖器上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張弘介紹，這兩種病毒的傳染途徑略有不同，第一型是透過接吻傳染，第二型則是透過性接觸傳染。不過每個人的生活習慣不同，有時候也會遇到，第二型長在口腔的情況，這種病毒一旦接觸過，可能就會潛伏在體內，等到患者抵抗力下降時，突然又開始發作。

▲▼口罩。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名正妹喉嚨痛掛耳鼻喉科，結果一摘下口罩，嘴唇、口腔潰爛的模樣讓醫師嚇了一跳。（示意圖／免費圖庫Pexels）

張弘分享，過去有名20多歲的年輕正妹戴著口罩來掛號，主訴是喉嚨痛、到其他地方看醫生，被告知是扁桃腺發炎，但服藥以後症狀愈來愈嚴重，實在受不了，所以才選擇再度就醫。

張弘請正妹將口罩取下，沒想到竟發現，正妹的上、下嘴唇完全潰爛，且做了進一步檢查，正妹的口腔裡也是完全潰爛，已經完全無法進食。正妹得知自己的症狀以後，當場忍不住哭了出來。

張弘提到，這種情況是第一型的疱疹病毒，不過症狀更加嚴重，已經發展成「疱疹性齒齦炎」，已經發展成牙齒、牙齦爛掉的情況。

張弘細問之下，才知道正妹近期生活作息不正常，不但常常熬夜，生活壓力也相當大。因此，張弘建議正妹，要做到「吃好」、「睡好」、「去旅行」這3件事，降低生活當中的壓力，而正妹照做以後，正妹的情況也有所改善，往後很少再有類似的症狀發生。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！　關鍵人物現身上台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

20歲正妹喉痛掛號！一摘口罩「整張嘴潰爛」嚇壞醫師

喝咖啡不只能提神！醫師曝最新研究：要少加糖、奶精

保時捷正妹下車「吐一口濃白」是在刷牙？闢謠照被抓包造假

做到一半「下體魚腥臭」　妹子愣：聞沒味道！男友不敢再碰了

郵局ATM狂吐「亂碼紙捲」　真相曝光：不是被駭

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

快訊／19:09台南楠西區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

陳世凱返回母校東海大學畢典　分享3大心法：擁抱困難

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單：超級好喝

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【家長鬧場急喊卡】逢甲機電系畢典取消！　校方致歉：6月下旬補辦

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【辣椒也不放過？】彰化短褲姐邊偷竊邊「抓臀」！　囂張行徑全錄下

【燙髮是給自己看的】男友苦勸她不要剪燙髮！設計師一句話讓他無言XD

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

20歲正妹喉痛掛號！一摘口罩「整張嘴潰爛」嚇壞醫師

喝咖啡不只能提神！醫師曝最新研究：要少加糖、奶精

保時捷正妹下車「吐一口濃白」是在刷牙？闢謠照被抓包造假

做到一半「下體魚腥臭」　妹子愣：聞沒味道！男友不敢再碰了

郵局ATM狂吐「亂碼紙捲」　真相曝光：不是被駭

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

快訊／19:09台南楠西區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

陳世凱返回母校東海大學畢典　分享3大心法：擁抱困難

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單：超級好喝

英國汽車產「突破70年來新低點」！受美國關稅戰衝擊是主因

受騙女大生回家了！阿公早早就守在巷口　「祖孫深情擁抱」

不只韋禮安！　林俊傑大巨蛋「大咖天團也來了」全場暴動

HYBE第二個出櫃女偶像！　Megan直播無預警脫口認「我是雙性戀」

21歲高芙逆轉奪法網女單冠軍　3盤力退世界球后激動哭了

《航海王》真人樂高神還原！梅利號海賊船致敬經典大戰

《拜六禮拜》丁寧為揣摩角色狂看水電工影片　自招戲外不擅DIY

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

蟬說2據點首推「野餐冰茶季」　山嵐中泡茶、一泊二食徹底放鬆

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

生活熱門新聞

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所關門貼聲明

「下體魚腥臭」妹子聞沒味道！男友不敢再碰了

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單

戀愛中的萬人迷是你嗎？這三個星座天生自帶桃花光環

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

逢甲畢典吵到取消！大馬僑生：爸飛4小時來台

精液是什麼味道？泌尿科女醫曝經驗：滑順

逢甲大學畢典出包！2家長當面開撕

喝咖啡不只能提神！醫師曝最新研究

更多熱門

相關新聞

男性染HPV恐致頭頸癌　醫曝高風險2原因：9成無法自然產生抗體

男性染HPV恐致頭頸癌　醫曝高風險2原因：9成無法自然產生抗體

多數民眾時常將人類乳突病毒 （HPV）與女性健康劃上等號，卻忽略同時也是男性健康的隱形威脅，男性恐引發頭頸癌、生殖器疣等嚴重疾病。醫師提醒，男性沒有常規篩檢工具，且有9成的人無法自然產生抗體，進一步加大面對病毒的風險，建議男性也應該主動接種HPV疫苗來完善預防。

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

男性染HPV恐致「精蟲品質下降」受孕難

男性染HPV恐致「精蟲品質下降」受孕難

醫示警子宮頸癌4大症狀：早期不明顯

醫示警子宮頸癌4大症狀：早期不明顯

健康署新增免費HPV篩檢　僅限3類對象要把握

健康署新增免費HPV篩檢　僅限3類對象要把握

關鍵字：

疱疹病毒乳突病毒HPVPSV

讀者迴響

熱門新聞

獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救

二寶媽嗆尪廢物！約同事摩鐵泡澡：一直高潮

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！

獨／女大生獲釋！阿公要帶她做2件事

即／光華商場驚傳墜樓！35歲耳漏頭裂亡

「10點後別去地下室」！員林國宅6/9深夜「送肉粽」路線曝光

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

不是周杰倫！　林俊傑大巨蛋首日嘉賓竟是他

爛尾房3年沒人理…人妻巨乳維權拯救全社區

女歌手驚爆罹患乳癌！　身份曝光

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

29歲模特金鍾碩「與她大吵20分後墜樓」死因曝光　家屬慟：將公開警方錄音檔

更多

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面