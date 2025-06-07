20歲正妹喉痛掛號！一摘口罩「整張嘴潰爛」嚇壞醫師

▲一名正妹喉嚨痛掛耳鼻喉科，結果一摘下口罩，嘴唇、口腔潰爛的模樣讓醫師嚇了一跳。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

一名年約20多歲的年輕正妹因為喉痛問題，跑到耳鼻喉科掛號，沒想到口罩一脫，整個嘴唇竟已全部爛掉，讓醫師張弘嚇了一跳。後續張弘經過診斷，研判是因為生活作息不正常、生活壓力大，才導致這種情況發生，而正妹減輕生活壓力以後，症狀也果然有所改善。

張弘在節目《醫師好辣》分享，除了常見的乳突病毒（HPV）以外，耳鼻喉科常見的，還有一種疱疹病毒（HSV）。這種疱疹病毒分為第一型與第二型，其中的第一型是長在口腔、第二型則是長在生殖器上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張弘介紹，這兩種病毒的傳染途徑略有不同，第一型是透過接吻傳染，第二型則是透過性接觸傳染。不過每個人的生活習慣不同，有時候也會遇到，第二型長在口腔的情況，這種病毒一旦接觸過，可能就會潛伏在體內，等到患者抵抗力下降時，突然又開始發作。

▲一名正妹喉嚨痛掛耳鼻喉科，結果一摘下口罩，嘴唇、口腔潰爛的模樣讓醫師嚇了一跳。（示意圖／免費圖庫Pexels）



張弘分享，過去有名20多歲的年輕正妹戴著口罩來掛號，主訴是喉嚨痛、到其他地方看醫生，被告知是扁桃腺發炎，但服藥以後症狀愈來愈嚴重，實在受不了，所以才選擇再度就醫。

張弘請正妹將口罩取下，沒想到竟發現，正妹的上、下嘴唇完全潰爛，且做了進一步檢查，正妹的口腔裡也是完全潰爛，已經完全無法進食。正妹得知自己的症狀以後，當場忍不住哭了出來。

張弘提到，這種情況是第一型的疱疹病毒，不過症狀更加嚴重，已經發展成「疱疹性齒齦炎」，已經發展成牙齒、牙齦爛掉的情況。

張弘細問之下，才知道正妹近期生活作息不正常，不但常常熬夜，生活壓力也相當大。因此，張弘建議正妹，要做到「吃好」、「睡好」、「去旅行」這3件事，降低生活當中的壓力，而正妹照做以後，正妹的情況也有所改善，往後很少再有類似的症狀發生。