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HPV與子宮頸癌關係密切！　健康署新增免費篩檢：限3類對象

▲▼國健署自2025年開始，新增免費的子宮頸癌篩檢-人類乳突病毒HPV檢測。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼國健署自2025年開始，新增免費的子宮頸癌篩檢-人類乳突病毒HPV檢測。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

自2025年元旦起，國民健康署放寬癌症篩檢年齡補助，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、人類乳突病毒（HPV）檢測服務，只要符合資格的民眾都可接受免費的定期癌症篩檢，以期早期發現、早期治療。

▲▼國健署自2025年開始，新增免費的子宮頸癌篩檢-人類乳突病毒HPV檢測。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

健康是一切的基礎，新的一年就從顧健康開始！在放寬以往四大癌症篩檢範圍的基礎之外，2025年開始，國健署新增了免費的子宮頸癌篩檢-人類乳突病毒HPV檢測。對象是35歲、45歲、65歲的女性，也就是1990年、1980年以及1960年出生的女性，今年可以接受一次的免費HPV檢測。預計這項篩檢服務將為更多女性民眾提供健康保障，尤其對於中高齡族群，及早發現癌症將有助於提高生存率，並有效降低癌症死亡率。

花蓮慈濟醫院婦產部婦癌科主任龐渂醛表示，人類乳突病毒（HPV）與子宮頸癌之間的關係非常密切，因為HPV感染是引發子宮頸癌最重要的原因。HPV是一種常見的病毒，有超過200種不同的型別，超過90%的子宮頸癌病例與高風險型HPV第16,18型感染有直接關係。

▲▼國健署自2025年開始，新增免費的子宮頸癌篩檢-人類乳突病毒HPV檢測。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

婦產部婦癌科主任龐渂醛表示，超過90%的子宮頸癌病例與高風險型HPV第16,18型感染有直接關係。

HPV感染病毒通過性接觸傳播，多數HPV感染在1-2年內會被人體免疫系統清除掉，就不會造成長期影響。若持續感染HPV高風險型無法被自體清除時，可能會導致子宮頸上皮細胞的異常增生（癌前病變CIN 1 ／2 ／3）。癌前病變，如子宮頸上皮細胞病變第三級（CIN3）若未被發現而沒治療就會進一步惡化為子宮頸癌。而HPV檢測的步驟其實就跟抹片一樣去採子宮頸的細胞送檢，也可跟抹片一起做。HPV檢測提供了簡便而且更加精準的方式，幫助大家早期發現子宮頸的病變。

除了35歲、45歲與65歲的女性當年度可以免費接受HPV檢測，有需要的民眾也可以到合格的醫院申請自費檢測。

除HPV檢測之外，衛生福利部也宣布擴大子宮頸抹片的年齡範圍，從原本的30至65歲女性每三年至少做一次子宮頸抹片檢查，放寬至25歲至29歲的女性，每三年可以免費接受一次檢查。

龐渂醛主任表示，除了流感有疫苗，現在也有HPV疫苗，根據國際研究，透過接種疫苗可以有效預防主要的高風險型HPV感染。龐渂醛主任提醒，目前HPV疫苗屬於自費項目，如果有需要的婦女朋友，可以到婦產科門診諮詢，由專科醫師進行評估與說明。

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關鍵字：

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