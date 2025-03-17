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壞壞要注意！研究曝「口交會吸入疱疹病毒」　進入大腦恐害失智

▲▼偷嚐禁果,姊弟戀,性行為。（圖／視覺中國）

▲研究顯示，口交恐讓HSV-1病毒透過鼻腔進入大腦，導致罹患失智症的風險增加，下同。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國一項被刊登在《微生物學會期刊》的研究發現，人們在進行口交行為時，可能讓第一型單純疱疹病毒（HSV-1）傳播至鼻腔，進而進入大腦，引發嚴重的發炎與神經損傷，甚至可能增加罹患失智症的風險。

據《每日郵報》報導，HSV-1是導致唇皰疹的主要病毒，主要透過接觸活性病毒的傷口或唾液傳播，全球約有40億人為帶原者。HSV-1也可能引發生殖器皰疹，並透過口交傳播至鼻腔。

領導相關研究的芝加哥大學教授舒克拉（Deepak Shukla）警告，鼻腔為大腦提供了「危險的直接通道」，當人們的臉部接觸帶有HSV-1的皮膚或潰瘍時，鼻腔可能就會被傳染性病毒顆粒感染，讓病毒可以藉此進入大腦。

▲▼失智,煩惱,頭痛,哭泣,懊悔。（圖／VCG）

研究發現，一種名為肝素酶（HPSE）的酵素在HSV-1進入大腦後扮演關鍵角色。 HPSE原本負責分解細胞結構，幫助組織修復，但HSV-1會劫持該酵素，使其產生過度發炎反應，引發嚴重的發炎與神經損傷，嚴重者甚至可能發展成阿茲海默等失智症。

報導稱，HSV-1進入大腦的案例雖然罕見，但可能引發單純皰疹腦炎（HSE），導致永久性神經損傷甚至死亡。數據顯示，HSE的發生率約為每百萬名感染者中約有2至4例。

實驗顯示，HPSE正常的老鼠在感染HSV-1後，神經損傷更加嚴重，腦部細胞死亡率更高，且出現記憶力衰退、焦慮及運動協調障礙等行為變化。相較之下，HPSE水平較低的基因改造老鼠，腦部受損程度明顯減輕。

舒克拉指出，人類感染後的症狀發展可能比小鼠緩慢，嚴重程度因免疫力與病毒復發頻率而異，但如果疱疹病毒未受控制，長期恐導致行為異常、運動障礙與協調問題。目前，科學界尚未找到治癒HSV-1或HSV-2（導致生殖器皰疹的病毒）的方法，因此專家提醒人們應提高防範意識，避免高風險行為。

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