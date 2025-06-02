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對抗疫情升溫！基隆35院所提供疫苗　34據點備妥抗病毒藥物

▲基隆接種疫苗第1、2劑施打比例71%及30%。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新冠就診連7周攀升！基隆35院所提供疫苗、34據點備妥抗病毒藥物。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

國內新冠肺炎疫情再度升溫！疾病管制署最新監測顯示，全台新冠肺炎門急診就診人次已連續7週攀升。基隆市衛生局今（2日）緊急召開防疫會議，宣布即日起強化各項防疫措施，包括擴大疫苗接種服務、增加抗病毒藥物儲備，並呼籲市民儘速接種最新JN.1疫苗，特別是65歲以上長者及高風險族群應完成2劑接種，以因應這波疫情升溫趨勢。

基隆市衛生局表示，目前全市防疫資源充足，各區衛生所及35家合約醫療院所持續提供COVID-19疫苗接種服務，並設立34處公費抗病毒藥劑供應點。衛生局強調，疫苗與抗病毒藥物儲備無虞，民眾可透過基隆市衛生局網站查詢相關資訊。

▲基隆強化輕重症分流。（圖／記者郭世賢翻攝）

衛生局特別呼籲，由於新冠病毒變異快速，建議6個月以上尚未接種「JN.1」疫苗的市民儘速接種。針對65歲以上長者（原住民55歲以上）及免疫功能低下者，若已完成第1劑JN.1疫苗接種且間隔滿6個月者，應接種第2劑以增強保護力。

在就醫指引方面，衛生局提醒民眾若出現呼吸道症狀應佩戴口罩就醫，高風險族群則建議至全市20間指定醫療院所就診。若出現呼吸困難、意識不清等重症警訊，應立即前往急診。

▲基隆強化輕重症分流。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市衛生局長張賢政昨（1日）出席醫師公會會員代表大會時表示，已與醫療體系建立完善聯繫機制，目前各項防疫物資供應穩定，醫療量能充足。與會的立法委員林沛祥、王正旭也對基層醫護人員的付出表達感謝。

衛生局最後呼籲市民持續落實勤洗手、戴口罩等個人防護措施，特別是在醫療機構、大眾運輸等人潮密集場所，有症狀者應在家休息，避免外出，共同守護社區健康。防疫三撇步「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是最有效的保護自己與他人的方法。更多資訊可至基隆市衛生局網站或疾管署「新冠最新防疫專區」查詢，亦可撥打24小時防疫專線：02-2427-6154洽詢。

▲基隆強化輕重症分流。（圖／記者郭世賢翻攝）

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