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基隆暑假營隊開跑！海洋教育×全英語課程　早鳥報名享優惠

▲基隆暑假營隊開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲從潮間帶到ABC！基隆最強暑假營隊限時優惠中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

漫漫暑假何處去？基隆市給你最多元最豐富的選擇！教育處針對基隆學校特色多元風貌，活動對象包括國中小高中及學齡前學生，辦理多達30多種涵蓋體育、休閒、藝文、技能，親子等多元領域秒殺營隊活動，現正熱烈報名中，敬請密切留意活動資訊及報名連結！

基隆市近年致力推動雙語課程，攜手多所學校及英語教育資源中心推出全英文化體驗營隊，專聘外師藉由音樂歌唱、藝術創作，流行文化等題材，讓學生在自然互動中提升聽說能力。為推廣海洋文化與環境意識，認識台灣辦桌文化，透過創意與實踐，讓學生從全新視角思考海廢的再利用與飲食文化的結合。

▲基隆暑假營隊開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

為了提供本市身障學生課後照顧服務，開辦暑期身心障礙學生成長營，每日上午8時至下午6時，服務對象遍及幼兒園至國中的學子，認識並熟悉校園生活作息，藉由課堂學習活動及人際互動，提升適應學校團體生活能力與技巧。另針對學齡前幼兒，規劃各項家長能夠共同參與的親子潔牙體驗營、親子籃球、親子音樂，生態美術創作等親子活動，大手牽小手共同在遊戲中學習與成長。

基隆市教育處長徐嬿表示，每年暑假開辦各類親子互動體驗，多元職業試探，本土文化推廣，課程設計融合STEAM教育，希望孩子在暑假不只是放鬆，而是藉由豐富的體驗活動，探索世界，也認識自己。詳細活動資訊請至「基隆市寒暑假營隊」網站查詢。

▲基隆暑假營隊開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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