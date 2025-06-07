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延續齊柏林精神！飛閱台灣攝影獎徵件開跑　總獎金逾40萬

▲第二屆《齊柏林飛閱台灣攝影獎》徵件起跑。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲第二屆《齊柏林飛閱台灣攝影獎》徵件起跑。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

記者游瓊華／台中報導

「看見．齊柏林基金會」攜手「慈濟慈善基金會」、「全家便利商店」舉辦第二屆《齊柏林飛閱台灣攝影獎》，將正式徵件，今（7）日揭開序幕，徵件主題「影像故事」，總獎金逾40萬，獲獎作品將於淡水齊空間、靜思堂、大專院校展出，讓環境關懷不只是感動，更能落地生根，進而成為改變環境的起點。

「以鏡頭為眼、影像為筆，刻劃土地故事」，全台第一個靜態空拍攝影比賽《齊柏林飛閱台灣攝影獎》，完整基金會「尋找下一個齊柏林」拼圖，讓台灣環境透過更多人延續記錄，成為土地變遷的最佳見證。今年，徵件將自6月10日啟動—齊柏林導演離開的日子，象徵拾起他遺落的火把、延續這份使命，持續以空中鏡頭深入台灣各個角落。

首屆徵件主題「地景紀實」將升級為「影像故事」，讓參賽者繼續記錄當年齊柏林導演長期關注的地點，或展示個人觀察多時的地方，呈現環境與時間的對話。看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，「從記錄到行動，我們期望影像能成為改變的起點。去年收到共3683件空拍影像，期盼今年有更多空拍愛好者一起飛閱台灣，刻劃更多美麗的故事，改變的行動可以一直走下去。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文提到，「第一屆的空拍作品非常精彩、令人驚豔，這些影像不僅讓我們看見土地之美，也讓我們直視土地承受的苦。希望這次能凝聚更多空拍攝影師的良善之念，以實際行動守護環境，讓善的力量延續，讓美麗的台灣永續長存。」

為擴大社會影響力，今年全台多處靜思堂及校園已陸續展出第一屆得獎作品，並結合講座，邀請評審及得獎者深入分享空拍攝影背後的理念與觀察，創造空拍影像的對話與交流平台。透過展覽及經驗分享，基金會希望以多元視角探索空拍與環境的連結，在影像中看見現實、產生行動。

長期合作夥伴全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家一直以來與看見．齊柏林基金會共同推動環境教育，也致力用企業影響力推動改變。希望透過這個比賽與得獎作品的巡迴展覽，讓影像成為與消費者溝通環境議題的重要橋梁，讓更多人看見台灣也看見更多。

 


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