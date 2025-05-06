萬人追白沙屯媽「湧入南投」空拍影像曝！網震撼：超壯觀

▲超壯觀空拍畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台，下同）



記者鄺郁庭／綜合報導

白沙屯媽祖進香行程進入第5天，今（6）日中午11時35分進入南投縣名間鄉，是白沙屯媽200年來首度造訪南投縣，讓當地民眾超嗨，擺起供桌供品迎接。「白沙屯媽祖網路電視台」稍早曝光萬人追隨媽祖湧入南投的空拍畫面，讓網友直呼壯觀，「感動莫名」、「空拍的流動人潮，耀眼、感動。」

白沙屯媽祖網路電視中午在YouTube上傳一段空拍影片，「獨家 萬人追隨白沙屯媽祖 大量香燈腳湧入南投 空拍影像畫面曝光」，從畫面中可見，道路上擠滿了香燈腳，數量十分驚人，從畫面前方延伸到道路的盡頭。信徒身穿紅色、黃色等鮮豔色彩的服飾，形成一片色彩斑斕的景象。

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引來網友驚嘆，「進香隊伍真厲害，走入南投創造新的行程，這一趟完滿結束後，每個人都要領獎狀！」「很震撼有那麼多的香燈腳」、「空拍真的很漂亮！」「很漂亮且很壯觀，白沙屯媽祖進香特大團隊～空拍的流動人潮，耀眼、感動。」

還有身在隊伍中的香燈腳感動留言，「200年以來的奇蹟，幸好我有跟到」、「謝謝媽祖婆、謝謝工作人員帶我們走訪山線最美的風景。」也有網友笑呼，「頭旗君哭哭，又被海放了」、「頭旗人員，累了請上車。」