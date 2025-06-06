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7-11推出日東「皇家奶茶霜淇淋」！限時買1送1、最低9元爽吃

▲▼7-11聯名日東紅茶推出「皇家奶茶霜淇淋」，還有限時買1送1等優惠。（圖／業者提供）

▲7-11聯名日東紅茶推出「皇家奶茶霜淇淋」，還有限時「買1送1」、「9元爽吃」等優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

粉絲尖叫了！7-ELEVEN 與日本紅茶人氣冠軍品牌「日東紅茶」聯名，推出全新「皇家奶茶」口味雪淋霜霜淇淋，自6月11日起至7月8日開賣，除了有期間限定買1送1，還能用「最低9元」會員取貨優惠嚐鮮。

▲▼7-11聯名日東紅茶推出「皇家奶茶霜淇淋」，還有限時買1送1等優惠。（圖／業者提供）

▲7-11聯名人氣品牌日東紅茶，推出「皇家奶茶」口味霜淇淋。（圖／業者提供）

7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋，近一年推出統一布丁、開心果、可爾必思等超過10款人氣口味，也持續創新開發新品，此次與日本紅茶品牌市場第一名「日東紅茶」聯名，以品牌最受歡迎的「皇家奶茶」為開發靈感，由茶葉鑑定士嚴選日本長崎縣紅茶葉粉，搭配瑞穗鮮乳，將奶香、茶香融合。

▲▼7-11聯名日東紅茶推出「皇家奶茶霜淇淋」，還有限時買1送1等優惠。（圖／業者提供）

▲目前有3波優惠，限定2間門市更有「繡球花造型」。（圖／業者提供）

7-11雪淋霜霜淇淋新口味於6月11日上市，除了「日東皇家奶茶口味」外，也同步讓人氣「泰式奶茶」口味回歸。搶攻夏日商機，目前還有3波優惠，嚐鮮也能省荷包。

▲▼7-11聯名日東紅茶推出「皇家奶茶霜淇淋」，還有限時買1送1等優惠。（圖／業者提供）

▲7-11聯名日東紅茶推出「皇家奶茶霜淇淋」，還有3波優惠，最低9元吃。（圖／業者提供）

第1招：6月9日至6月11日期間，在「OPINTPOINT APP行動隨時取」推出雪淋霜霜淇淋「買2送2」優惠組合，可跨店分批取，適合冰品控囤起來，每會員限購1組。

第2招：實體門市自6月13日至6月15日，不限支付工具，雪淋霜霜淇淋「買1送1」，在全台限定2間門市更有「繡球花造型」，滿足消費者拍照打卡喜好。

第3招：近期一招「9元爽吃霜淇淋」，即日起至6月17日推出「會員取件優惠」，只要到7-11 門市取貨並報會員身分，即可獲得優惠券1張，憑券可用9元購買「雪淋霜霜淇淋」、「酷聖霜霜淇淋」或「大杯思樂冰大杯」任一杯，不限口味。

★家樂福復古「花生捲冰淇淋」假日限定

家樂福掀起「復古甜點」熱潮，獨家與桃園老字號「大地花生工坊」聯名合作，推出假日限定「大地花生捲冰淇淋」，48元就能吃到古早美味。

▲▼家樂福獨家與桃園老字號「大地花生工坊」聯名合作，推出假日限定「大地花生捲冰淇淋」。（圖／業者提供）

▲家樂福獨家與桃園老字號「大地花生工坊」合作，推出假日限定「大地花生捲冰淇淋」。（圖／業者提供）

「大地花生捲冰淇淋」6月起在家樂福桃園經國店、新北市新店店，假日期間展開現做首賣，採用大地花生工坊特製花生磚現刨成粉，加入冰淇淋，一口咬下享受飽滿的花生與冰淇淋交織，還能自由選是否加香菜。

為了喚起民眾兒時記憶，現場搭配復古攤車、叭噗宣傳，還大玩趣味彈株台，只要購買「大地花生捲冰淇淋」即獲得一次打彈珠機會，每格彈珠設置不同獎項，若再購買一包大地花生，即有機會加碼獲獎。

「大地花生捲冰淇淋」假日首賣資訊：

家樂福經國店6月7日(六)、6月8日(日)、6月14日(六)、6月15日(日)
家樂福新店店6月21日(六)、6月22日(日)、6月28日(六)、6月29日(日)
特賣時間：每日11:00-20:00（假日限定現做，詳情依店內公告為主）。

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