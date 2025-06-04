10元喝特大美式拿鐵、泡麵冰棒買1送1！超商連5天省錢優惠懶人包

▲全家Let's Café特大杯美式、拿鐵「第二杯10元」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

物價狂漲，更要精打細算省開銷，全家、萊爾富今（4日）日起至6月8日，連續5天推出優惠。全家Let's Café特大杯美式或拿鐵、Let’s Tea仙女紅茶「第二杯10元」，還有福樂優酪乳、白蘭氏雞精、農心安城湯麵「買1送1」。萊爾富也有泡麵、飲料「買1送1」。

★全家

即日起至6月8日會員限定優惠，Let’s Café 特大杯美式、拿鐵、醇黑可可，Let's Tea 仙女紅茶同品項「第二杯只要10元」。人氣泡麵農心安城湯麵、精補品白蘭氏雞精「買1送1」，大成鮮蛋原價79元一盒，特價兩盒115元，還有多項飲料、零食買2送1。

生活用品方面，白蘭酵素洗衣球原價229元、熊寶貝芳香豆原價205元，如今任選兩件特價198元。

▼全家即日起至6月8日會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富

萊爾富即日起至6月8日推出限時殺優惠，「福樂超能蛋白牛乳375ml系列」原價每件39元，任選3件只要88元。樂法冷壓系列也有2件60元超值組合。人氣ROASTA無糖黑咖啡「第二件10元」、樂法醋飲「第二件只要1元」，更有多款飲品如舒味思氣泡水、百吉佳興棒棒冰、泡麵等「買1送1」。

▼萊爾富即日起至6月8日推出限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）