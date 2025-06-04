7-11推史迪奇周邊！37公分巨大公仔+盲盒　居家、3C用品齊發

▲搶搭真人版動畫電影《星際寶貝：史迪奇》熱潮，7-ELEVEN推出「史迪奇 夏日寶貝」快閃購，多達上百款周邊。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

搶搭真人版動畫電影《星際寶貝：史迪奇》熱潮，7-ELEVEN推出「史迪奇 夏日寶貝」周邊快閃購，6月11日下午3點起開跑，集結外出、居家寢具、3C周邊、收藏等4大系列，超過百款商品，設計上強化星際寶貝的毛絨感，呼應粉絲喜愛的「療癒系」、「陪伴感」趨勢。

▲「HOT TOYS藍色植絨大型公仔」高達37公分，還有四肢與頭部皆可動的「大公仔存錢筒」，可玩還能守護荷包。（圖／業者提供）

7-ELEVEN全店精品「史迪奇 夏日寶貝」打造上百款周邊，其中「HOT TOYS藍色植絨大型公仔」，高達37公分，存在感超強，搭配絨毛質感與逗趣表情，成為粉絲收藏首選。還有四肢與頭部皆可動的「野獸國可動大公仔存錢筒」，可玩還能守護荷包。

▼滿滿史迪奇，粉絲可收藏一波。（圖／業者提供）



另有特別設計的「坐姿電影版長絨毛玩偶」，分為12吋、20吋兩款尺寸，還有「18吋趴姿玩偶」，還原史迪奇萌壞表情。喜歡盲盒則推「夏日變裝公仔盲盒」，共有西瓜、蚌殼、海星、螃蟹、人魚、海龜等6款夏日造型。

▲多款公仔、盲盒等粉絲收藏。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也特別瞄準親子市場，只要花399元就能加購「史迪奇1000片拼圖」認識角色。此波也與知音文創聯手，推出「旋轉音樂鈴」與「迷你聲控燈」，讓史迪奇公仔與音樂，營造房間童趣氛圍。

▲▼史迪奇1000片拼圖，399元即可加購，還有多款3C周邊。（圖／業者提供）

針對喜愛出遊的家庭族群，推薦實用與萌感兼具的「MINI戶外摺疊拖車（共2款）」、「液晶顯示隨行榨汁機」，摺疊拖車可承重達60公斤，郊遊露營或日常公園散步都能輕鬆收納，出門不費力。

▲▼7-ELEVEN「史迪奇 夏日寶貝」周邊快閃購，戶外出遊、居家周邊都有。（圖／業者提供）

「史迪奇 夏日寶貝」周邊將於6月11日下午3點起，開跑門市快閃購，只要具備OPENPOINT會員，就可用最低169元起加購任一款周邊，6月23日起再展開小7集點卡預購。

▲活動同步展開「奇奇蒂蒂＆迪士尼米奇與好朋友 快樂奇遇」周邊活動。（圖／業者提供）

此外，6月11日「門市快閃購」活動同步展開「奇奇蒂蒂＆迪士尼米奇與好朋友 快樂奇遇」周邊活動，包括高機能的「攜帶式冰箱」市價4999元，加價購只要1999元即可入手，放在辦公室、臥室、戶外露營，都能輕鬆維持飲品冰涼與食材保鮮。

▲「攜帶式冰箱」市價4999元，加價購只要1999元。（圖／業者提供）

此外「奇奇蒂蒂」系列推出16種包款，涵蓋可愛又實用的折疊購物袋、後背包、彎月包、手機包、雙層零錢包、票卡零錢包等日常配件，通勤出遊都方便。還有迪士尼好朋友與「MEYER鍋具品牌聯名系列」、「立體造型面紙套」、「AI渦輪掛脖風扇」等，適合陪伴過暑假。

▼「奇奇蒂蒂」系列推出16種包款。（圖／業者提供）



★全家 X 寶可夢

全家便利商店將於6月3日起推出全新「奇異果霜淇淋」，清新酸甜風味，搭配超吸睛寶可夢紙套、紙杯包裝，而Let’s Tea、酷繽沙與大口飯糰等品項，也將陸續換上限定寶可夢包裝。

▲全家Fami!ce霜淇淋推出全新「奇異果霜淇淋」，搭配超吸睛寶可夢紙套、紙杯包裝。（圖／記者林育綾攝）



「奇異果霜淇淋」選用紐西蘭進口奇異果汁，特有的酸香果韻，與綿密奶香交織，帶來層次分明的口感。綜合口味則是搭配「比利時巧克力」，濃郁清爽。

不僅如此，6月11日起全家再推新品「芒好喝酷繽沙」，嚴選芒果泥製成冰沙基底，再加入台灣芒果乾與晶球，口感層次豐富。

▲Let’s Tea系列飲品杯身，換上寶可夢造型包裝。（圖／記者林育綾攝）

即日起至7月8日，推出飲料冰品抽抽樂、全店滿額贈等活動。活動期間消費者凡於全家購買20元以上指定飲品或冰品任2件，即可參加「飲料冰品抽抽樂」，享有「第2件0元、兩件66折、77折、88折」等隨機折扣優惠。

購買任4件20元以上飲料冰品、Fami!ce霜淇淋，還可「免費贈送寶可夢貼紙一張」，包含皮卡丘、呆呆獸、水水獺等，為寶可夢迷帶來收集樂趣。

若加價49元，即可加購「寶可夢捏捏球」一顆（共4款，隨機不挑款）。

▲消費滿額贈送寶可夢周邊，或可加價購。（圖／記者林育綾攝）