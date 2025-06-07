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台灣「超強1優勢」被外國人大讚　旅遊達人點頭：邁向國際的關鍵

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲捷運有規定乘客不能飲食。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多觀光客喜歡來台灣玩，旅遊達人溫士凱日前在節目上分享，其實對許多外國人來說，對於台北每一個捷運站都有廁所這件事，是非常訝異的；旅遊達人屠潔也加強這個說法，分享她去歐洲搭地鐵的經驗，直言台北捷運的乘車環境真的很棒，不能飲食雖不方便，卻是「邁向國際很重要的關鍵」。

溫士凱在《新聞挖挖哇》上分享，歐洲Metro上的廁所其實不多，所以很多外國人對於台北每個捷運站都有廁所，以及廁所大多很乾淨這件事，是非常訝異的。主持人鄭弘儀也說，如果在澳洲，膀胱真的要有力，因為不一定能找到廁所，再來就是，要隨時準備好銅板。

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屠潔也分享，其實真的很多外國人喜歡台灣的捷運，因為像是法國、英國的地鐵都歷史悠久，相對來說就比較舊，還會有毛絨座椅。以她自己的經驗是，有次她在地鐵上看到有空位，就直接坐下去，但沒有想到，椅子居然都是濕的，而且也不知道那到底是什麼味道。

因此屠潔就說，很多歐洲人到台灣玩，看到台灣捷運的環境，「真的覺得說，天啊！」而她自己也認為，雖然搭捷運不能飲食這件事，讓有些人覺得很不方便，但是十多年過去，她發現這樣的規定，是「真正邁向國際很重要的關鍵」。

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