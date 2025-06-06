在巴黎喝咖啡「突有人拿DM推銷」　她婉拒後手機消失！可惡手法曝

▲出去玩一定要收好手機！（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

出國玩一定要收好自己的手機！主持人屠潔日前在節目上分享經驗，她有次去巴黎的咖啡廳，就將手機放在桌上，結果這時就有人拿著DM來推銷，並把DM置於她的手機上。結果沒想到，當她拒絕推銷後，手機也跟著DM被拿走了，至今都追不回來。

屠潔在《新聞挖挖哇》上分享，她的手機曾在巴黎被偷走，很多人都喜歡去戶外咖啡廳，可能拍完照片，就順手把手機放在桌子上了。她有次也是如此，她只是把手機放在桌上，結果就有人將DM放在她的手機上，講一堆法語要推銷，並在她婉拒後，「下面連著你的手機，一起連那張DM就帶走了」。

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屠潔說，她第一時間還沒有察覺，等到她反應過來的時候，那兩個人用衝的就跑走了。她坦言，當地人自己也知道，巴黎的偷竊狀況很嚴重，她去報案時，那邊的警察甚至連登記過程也不太願意，因為對警察來說，每天都不知道會收幾百個手機被偷的案子。

因此屠潔透露，她後來只能在當地買新手機、SIM卡，然後連上社群和其他人聯絡。她也說，其實手機被偷之後，讓她最生氣的是，她用iPhone尋找iPhone，追蹤看看自己的手機跑去哪，結果最後被定位到的位置居然是印度，她的手機已經被轉手好幾次，「我就眼睜睜看著它，它就在那裡，可是你沒有辦法追蹤得到它」，而她的手機，至今還在「環遊世界」。