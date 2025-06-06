　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在巴黎喝咖啡「突有人拿DM推銷」　她婉拒後手機消失！可惡手法曝

▲▼手機浸水。（圖／記者曾筠淇攝）

▲出去玩一定要收好手機！（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

出國玩一定要收好自己的手機！主持人屠潔日前在節目上分享經驗，她有次去巴黎的咖啡廳，就將手機放在桌上，結果這時就有人拿著DM來推銷，並把DM置於她的手機上。結果沒想到，當她拒絕推銷後，手機也跟著DM被拿走了，至今都追不回來。

屠潔在《新聞挖挖哇》上分享，她的手機曾在巴黎被偷走，很多人都喜歡去戶外咖啡廳，可能拍完照片，就順手把手機放在桌子上了。她有次也是如此，她只是把手機放在桌上，結果就有人將DM放在她的手機上，講一堆法語要推銷，並在她婉拒後，「下面連著你的手機，一起連那張DM就帶走了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屠潔說，她第一時間還沒有察覺，等到她反應過來的時候，那兩個人用衝的就跑走了。她坦言，當地人自己也知道，巴黎的偷竊狀況很嚴重，她去報案時，那邊的警察甚至連登記過程也不太願意，因為對警察來說，每天都不知道會收幾百個手機被偷的案子。

因此屠潔透露，她後來只能在當地買新手機、SIM卡，然後連上社群和其他人聯絡。她也說，其實手機被偷之後，讓她最生氣的是，她用iPhone尋找iPhone，追蹤看看自己的手機跑去哪，結果最後被定位到的位置居然是印度，她的手機已經被轉手好幾次，「我就眼睜睜看著它，它就在那裡，可是你沒有辦法追蹤得到它」，而她的手機，至今還在「環遊世界」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲林驚見UFO？「3白色閃爍光點」平行移動畫面曝光
快訊／台北列入警戒區！17縣市豪大雨特報　
總統府辦事員性侵！她喊40次「不要」仍硬上...判撤職停用4
快訊／啟聰學校火警「辦公室狂冒煙」　緊急灌救中
快訊／百萬網紅性侵判囚3年10月　認罪道歉文耍賤招
快訊／內政部宣布6月15日警察節放假
首颱蝴蝶可能生成　氣象署估「這2天」最靠近台灣
酒精大廠「突漲價1成」還限量供貨　藥師怒批：發災難財

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林驚見UFO？「3白色閃爍光點」平行移動畫面曝光　掀兩派說法

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報　台北列入警戒區

台電頒發獎學金！6000萬助1.4萬學子　36年已50萬學生受惠

幼兒園同學生日「家長1暖舉」　一票人怕爆：都別送就好了

癌夫救61歲妻3度換腎！中榮完成全球首例　同步切除與異血型移植

快訊／國家警報響！山區暴雨連轟2小時　警戒區域曝

首颱「蝴蝶」可能生成　氣象署估下周三晚最靠台灣

7-11徵才「挑戰年薪百萬」　培訓期大學畢68萬起、碩士78萬起

每人獲補助近60萬　弘光14學生海外修煉...勇闖米其林

「車模界林志玲」命危！牛奶針「灰色地帶」曝

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【一年3次！】沈伯洋父公司遭陸制裁！　酸回：非常榮幸

雲林驚見UFO？「3白色閃爍光點」平行移動畫面曝光　掀兩派說法

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報　台北列入警戒區

台電頒發獎學金！6000萬助1.4萬學子　36年已50萬學生受惠

幼兒園同學生日「家長1暖舉」　一票人怕爆：都別送就好了

癌夫救61歲妻3度換腎！中榮完成全球首例　同步切除與異血型移植

快訊／國家警報響！山區暴雨連轟2小時　警戒區域曝

首颱「蝴蝶」可能生成　氣象署估下周三晚最靠台灣

7-11徵才「挑戰年薪百萬」　培訓期大學畢68萬起、碩士78萬起

每人獲補助近60萬　弘光14學生海外修煉...勇闖米其林

「車模界林志玲」命危！牛奶針「灰色地帶」曝

金高銀日本宣傳電影！　首映會主持人竟是「超人氣的她」全場驚呆

通緝犯撞臨檢站警開12槍擊斃　蔣萬安指示提供心理諮商協助

特斯拉哨兵模式建功！男酒駕撞路邊車　找員工頂替被抓包慘了

雲林驚見UFO？「3白色閃爍光點」平行移動畫面曝光　掀兩派說法

女軍官酒醉海軍艦長脫光硬上！輔仔1通電話救了她　要賠70萬

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報　台北列入警戒區

中菲行5月營收年增6.7%、因匯兌月減8.1%　前5個月年增23.9%

台電頒發獎學金！6000萬助1.4萬學子　36年已50萬學生受惠

剩0.3秒遭翻盤輸球！　雷霆SGA：溜馬教會我們比賽是打48分鐘

馬斯克、川普撕破臉！　邱毅揭早有3次裂痕：冰凍三尺非一日之寒

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

生活熱門新聞

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

「今年首颱」可能對台灣有影響！　最新路徑曝光

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所關門貼聲明

2025首颱要來了？歐美德3模式曝現蹤機率高

34歲「前偶像」拍AV一炮而紅　怪物新人有遺憾

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

咖啡店宣布：罷免傅崐萁失敗就結束營業

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

快訊／台南瓦斯外洩　整晚大規模封路至今早

快訊／大雷雨炸5縣市　持續1.5小時

快訊／午後雨彈來襲！16縣市大雨特報　下到晚上

搭高鐵商務艙　她改票傻了：被當逃票學生？

快訊／國中會考成績公布！高分群1.6萬人　5A作文6級分541人

更多熱門

相關新聞

「暢聊性事」有侵害配偶權？律師曝關鍵

「暢聊性事」有侵害配偶權？律師曝關鍵

精神出軌可以告嗎？近日在節目上，律師郭德田說明，其實法律規定，在婚姻關係內，雙方有忠誠的義務，如果有跟其他人發展親密關係，就會侵害配偶權；可如果是露骨的文字訊息，則要看內容是否能看出雙方有不尋常的關係，否則「看起來很火辣的話題都不一定會構成侵害配偶權」。

5月手機價格鬆動vivo三星同步降價

5月手機價格鬆動vivo三星同步降價

日女坐博愛座「滑手機」遭老翁肘擊！

日女坐博愛座「滑手機」遭老翁肘擊！

學生批手機集中保管影響學習「遺失難究責」　教部：會有靈活作法

學生批手機集中保管影響學習「遺失難究責」　教部：會有靈活作法

左岸咖啡館「巴黎流動杯」限量擁有浪漫的巴黎縮影

左岸咖啡館「巴黎流動杯」限量擁有浪漫的巴黎縮影

關鍵字：

巴黎手機新聞挖挖哇

讀者迴響

熱門新聞

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻啦

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

路檢衝撞2警　36歲通緝犯中彈亡

讓男優都頭痛！　AV魔女「全身瘀青還喊爽」

「今年首颱」可能對台灣有影響！　最新路徑曝光

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面