「已婚卻暢聊性事」有侵害配偶權？律師曝關鍵：話題火辣也不一定

▲就算話題露骨，也未必構成侵害配偶權。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

精神出軌可以告嗎？近日在節目上，律師郭德田說明，其實法律規定，在婚姻關係內，雙方有忠誠的義務，如果有跟其他人發展親密關係，就會侵害配偶權；可如果是露骨的文字訊息，則要看內容是否能看出雙方有不尋常的關係，否則「看起來很火辣的話題都不一定會構成侵害配偶權」。

本站日前報導「許藍方律師傳大肌肌照 人妻驚嘆：哇塞！很明顯」，人夫發現，太太顏女和律師曾耀賢，以及另兩男有曖昧互動，甚至還傳裸露照片。

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節目《新聞挖挖哇》就談及此事，如果是精神出軌的話，通常可以告嗎？律師郭德田指出，在婚姻關係裡面，法律規定要有忠誠的義務，對配偶有所謂的配偶權。他進一步說道，配偶權的內容是，這個親密關係，「你就只能忠於我」，不能和其他人發展親密關係，如果和其他人發展了，就是侵害配偶權。

郭德田表示，法官在審的時候，會看女生和男生有無親密關係，如果是曖昧的言語，像是「你很會」、「肌肉很明顯」、「很棒很棒」，即便看起來曖昧，也未必會成立侵害配偶權，主要還是看互動。他也說，如果只是丟影片、女生單方面的文字，這也比較沒辦法判斷，因此法官也會看對方的回應。

郭德田還說，倘若是講電話，就算連講3小時，也未必能判斷雙方關係，其實還是用文字內容來判斷最快，像是如果有說「寶貝早安」、「你今天去哪裡」、「上次好舒服」之類，有暗示到雙方有發生性關係，即便沒有拍到、沒抓姦在床，也是會構成侵害配偶權。

郭德田也補充，還有一種狀況是，如果雙方講的話題很露骨，可能是說自己過去的性事、過去的經驗，對方也分享自己的狀況，但只要不是說「我們兩個怎樣」，就算話題看起來很火辣，也不一定會構成侵害配偶權。