又見浮屍！美國這座湖「3年葬送38條人命」　當局揭真相

▲「柏德女士湖」（Lady Bird Lake）與其周邊，3年來已經發現38具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國德州「柏德女士湖」（Lady Bird Lake）3日發現一具遺體，已經是該湖區3年來所發現的第38具遺體，引發民眾臆測與恐慌。但當局表示，沒有跡象顯示這些案件彼此關聯，目前僅有1例被認定是謀殺。

3日上午7時左右，奧斯汀（Austin）警方接獲通報，一名立槳玩家在「柏德女士湖」發現遺體漂浮水面上。儘管尚未正式確認身分，但根據身上衣服推測，死者很可能是2天前失蹤的十多歲少年。

初步調查顯示，少年與家人1日在湖中玩立槳與划皮艇時，突然下船、站在淺水區，卻沒發現湖中地形陡降，在踩空或滑倒之後，再也沒有浮出水面。稍後，他所乘坐的皮艇被尋獲，救生衣及背包都在船上。

FOX 7 Austin取得數據顯示，自從2022年開始，截至本周發生的最新案件，「柏德女士湖」水域及周邊地區至少發現38具遺體，其中30人為男性，逾6成年齡落在30歲至49歲之間，2名死者是青少年。

而在過去3年內，「柏德女士湖」案件的最大宗死因是意外溺斃，其次依序為自殺、藥物過量、自然死亡，僅有1起案例被判定是謀殺案。不過，仍有6名死者死因未知。

奧斯汀警察局重申，未發現任何值得懷疑謀殺的跡象，3日被尋獲的少年身上沒有外傷，更沒有理由認為這些死亡案例之間存在某種關聯。

不過，當局似乎擔心，市中心的大型派對場合，可能是「柏德女士湖」死亡人數攀升的原因，因為幾英尺之外的雷尼街（Rainey Street）就是大受歡迎的「酒吧一條街」。作為應對措施，市政府已在湖水周圍安裝圍欄及照明設備。

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