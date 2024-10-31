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南韓軍方強調：不考慮向烏克蘭派兵　美韓SCM首移除「北韓無核化」

▲▼南韓國防部長金龍顯、美國國防部長奧斯汀於當地時間30日在五角大廈召開SCM會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國防部長金龍顯強調，南韓不會考慮向烏克蘭派兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部長金龍顯前往美國華府附近的五角大廈，與美國國防部長奧斯汀召開第55次國防安全保障協議會（SCM），雙方聯合聲明首次刪去「推動北韓無核化」，僅表示將透過制裁迫使北韓（朝鮮）放棄研發核武。會後，金龍顯證實，針對北韓向俄國派遣精銳部隊一事，南韓並不會向烏克蘭派兵。

根據韓媒《News1》，金龍顯在結束與奧斯汀的SCM會議後，前往南韓駐美大使館召開記者懇談會，針對近來北韓派遣精兵支援俄軍侵略烏克蘭一事進行分析，談及北韓一旦從俄國換取軍事技術的支援，將會對南韓構成何種程度的威脅，以及表態南韓暫時不會考慮向烏克蘭大規模派遣部隊。

金龍顯表示，「雖然俄羅斯的科學技術的確很先進，但若是與美國和我國（南韓）相比較，並不如想像中如此先進。俄國的技術不僅落後美國許多，就連與我韓國相比，我們也有部分領域是占有優勢的。因此，就算俄國向北韓提供技術支援，也絕不是我國無法克服的水準。專家分析，在各種常規武裝力量上，俄國並不強。」

▲▼南韓國防部長金龍顯、美國國防部長奧斯汀於當地時間30日在五角大廈召開SCM會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲金龍顯、奧斯汀於當地時間30日在五角大廈召開SCM會議。（圖／達志影像／美聯社）

金龍顯提到，北韓如今最需要的軍事先進技術，包括洲際彈道飛彈（ICBM）、戰術核武、核動力潛艦、軍事偵察衛星，其中在ICBM的「重返大氣層」幾乎已發展至將近完成階段；至於偵察衛星的部分，雖然曾經發射失敗，但已發展至距離成功只有一步之遙，「不過（北韓）軍事衛星技術仍無法追趕上我國（南韓）。」

同時，針對南韓是否會向烏克蘭派兵的提問，金龍顯再度強調，「完全不會考慮向烏克蘭派兵」；不過他也表示，未來北韓可能在獲取現代戰爭經驗後向南韓發動挑釁，因此政府必須向烏克蘭派遣由1至15人構成的監控團或戰況分析團，而在發佈該項派遣命令的決定權在於部會首長，無須經過國會批准。

另外，金龍顯於當地時間30日在與奧斯汀進行的SCM會議，在雙方的聯合聲明中，時隔9年首度將「推動北韓無核化」、「完全無核化」從條文內容移除，僅表示雙方繼續致力合作遏制北韓的核武威脅，透過制裁與施壓等方式使北韓放棄發展核武、或延緩北韓研發核武的進度。

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