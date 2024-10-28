美韓「國防、外交2+2會談」將在華府召開　南韓派代表團赴北約總部

▲美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近來國際情勢詭譎多變，包括許多證據皆顯示北韓（朝鮮）向俄國派遣精銳部隊，且部隊已陸續抵達與烏軍交戰的庫斯克州前線。對此，美國與南韓的外交、國防部長將於31日在美國華府召開會談，預計針對北韓派兵赴俄等議題進行深度談論，而南韓也派遣代表團前往北約（NATO）。

根據《韓聯社》，美國國務卿布林肯、美國國防部長奧斯汀與南韓外交部長趙兌烈、南韓國防部長金龍顯將預計於當地時間31日，前往華府召開「第6屆美韓外交、國防2+2會談」，是繼2021年在南韓召開後，美韓兩國時隔3年再度召開外交國防2+2會談。

此次美韓兩國將談論韓半島（朝鮮半島）情勢、美韓同盟合作、如何以全球總括性戰略同盟之姿進行合作等議題，會後將通過並發表聯合聲明。尤其針對北韓派遣精兵協助俄軍侵烏等議題，美韓雙方將評估東北亞情勢，並討論如何在應對北韓政策上取得合作。

布林肯將會個別與趙兌烈召開美韓外長會談，談及美韓同盟、美日韓合作、北韓相關議題之合作等。趙兌烈、金龍顯也將走訪美國政府和學界，呼籲支持美韓同盟發展。

同時，趙兌烈、金龍顯也會於11月1日前往加拿大渥太華，與加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）、加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）召開「南韓與加拿大外交、國防2+2會談」。

另外，南韓政府也派遣代表團前往歐洲，預計當地時間28日抵達北約組織位於比利時首都布魯塞爾的總部，向北約彙報北韓派軍赴俄的相關動向，並出席北約秘書長呂特所主持的北大西洋理事會（NAC）。