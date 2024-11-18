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「東方之盾」等6大軍演曝光　美日澳三國聯手

▲▼2023年東方之盾軍演。（圖／美國印太司令部）

▲2023年東方之盾軍演。（圖／美國印太司令部）

記者黃聖庭／編譯

美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）於17日在澳洲西北部城市達爾文（Darwin）會見澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）及日本防衛大臣中谷元，強調美、澳、日日益深化的國防合作對維護印太地區和平與安全的重要性。

奧斯汀指出，「當前我們正採取具體行動深化三邊合作，達爾文是我們擴大三邊關係的重要據點，我們的合作提供了實際的安全保障、威懾力和互相協調性。」

會後三國共同聲明，日本將加強參與澳美軍力部署合作，包括每年舉行的三邊兩棲作戰演訓，結合澳洲國防軍、日本陸上自衛隊兩棲快速部署旅及美國駐達爾文的海軍陸戰隊部隊。此外，三國將擴大參與關鍵軍事演習，包括日本從明年開始參與南方傑卡魯（Exercise Southern Jackaroo）和護身軍刀（Exercise Talisman Sabre），而澳洲則將於2025年參加東方之盾（Exercise Orient Shield）、山櫻（Exercise Yama Sakura）、銳邊（Exercise Keen Edge）和鋒刃（Exercise Keen Sword）。

聲明中還提到，三方將提升印太地區的情報、監視與偵察合作，澳洲將加入日美雙邊情報分析中心，共同建構先進能力，改進作戰協調與資訊共享。

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