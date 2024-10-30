馬斯克砸11億建「奢華後宮」！邀11子2母同住　對前屋主下封口令

▲馬斯克砸11億美元建造豪宅，想讓11名子女與2名孩子的母親一同入住。（圖／X／@WalterIsaacson、@shivon）



記者王佩翊／編譯

特斯拉執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）近日豪砸3500萬美元（約新台幣11億元）買房，只為了在美國德州奧斯汀替他的11名子女以及2名孩子生母建造一個可以同居又具有隱密性的大型住宅區，不過目前只有其中1名孩子的母親同意入住。

根據《紐約時報》報導，馬斯克在奧斯汀購入了2棟大房子，而這2棟住宅只需要步行就能抵達。報導稱，這2棟房屋總價約3500萬美元。這些房產包含1棟1萬4400平方英尺的托斯卡納風豪宅以及1棟有六個房間的住宅。

此外，馬斯克還購買了第3棟房屋，距離其他2棟房子僅幾步之遙。馬斯克積極在同一區域購入大量房產，就是為了規畫一個超大型的獨立隱密住宅區，讓他的11名子女與3名孩子生母入住，不過目前只有透過捐精取得馬斯克精子的正妹女下屬、Neuralink高管齊利斯（Shivon Zilis）入住。

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



為了保障房產交易的隱密性，馬斯克還會要求賣方在交易前簽署保密協議，並大手筆提出高於市價70%的金額讓對方滿意。

馬斯克和第一任妻子、作家賈斯汀·馬斯克（Justine Musk）生下6名子女，但其中一人出生僅10周就過世。馬斯克後與加拿大流行歌手格萊姆斯（Grimes）生下3名子女。然而在與格萊姆斯關係存續期間，馬斯克卻偷偷捐精給下屬齊利斯，女方2021年11月生下一對雙胞胎，而第3個孩子則是在今年出生。

格萊姆斯直到2023年夏天都和馬斯克同住在奧斯汀一處6900平方英尺的豪宅內，並迎接透過代理孕母懷的第3個孩子。但格萊姆斯最終不滿馬斯克偷捐精，因此搬離豪宅，目前馬斯克的「後宮」，僅有齊利斯一人入住。報導指出，格萊姆斯是在齊利斯2021年底誕下一對雙胞胎後才得知馬斯克有其他子女，齊利斯原本還打算將女兒取名為「Valkyrie」，而這個名字是格萊姆斯和馬斯克先前就選好的名字，最後雙方都改了名字。

儘管與子女、前妻以及前女友們關係不佳，但馬斯克仍舊致力於創造一個大型的隱密住宅區作為自己的「後宮」，讓11名子女和2名孩子的生母共同生活。