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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁砸240萬點4800盞光明燈　林右昌點1盞：千年暗室，一燈即明

▲▼林右昌赴花蓮。（圖／民進黨提供）

▲林右昌赴花蓮。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免進入第3階段，估計將會在7、8月投票。民進黨秘書長林右昌今（6日）前往花蓮聖天宮參香祈福。林右昌表示，傅崐萁是國內亂局首惡，通過毀憲亂政法案、惡刪總預算，造成台灣動盪。「千年暗室，一燈即明」黎明前的黑暗最難度過，民進黨會全力支援公民自主發起的行動，因此在第三階段，民進黨將採取「密接支援」的策略方式，從文宣、陸戰、活動等，更緊密配合公民團體為主的策略規劃期程，全力支援。林右昌此行特地至聖天宮點光明燈，他也強調，花蓮需要更多希望，希望台灣平安、花蓮順遂。

林右昌表示，花蓮是自己阿嬤的故鄉，因此有特別的情感，從過去擔任內政部長期間一直到現在，多次來到花蓮。而佛經有云「千年暗室，一燈即明」，黎明之前的黑暗，是最難度過的時刻，花蓮需要更多的光明與希望，因此此行特別至聖天宮參香祈福、點光明燈，為台灣及花蓮點一盞燈，希望「台灣平安、花蓮順遂」。

林右昌指出，自從去年四月，傅崐萁從中國回來後，國內政治開始紊亂，藍白主導下的立法院通過各種毀憲亂政法案、總預算的惡意刪減，造成台灣動盪不安。罷免是公民自主發起的行動，展現了人民的力量，民進黨一定會全力支持協助，做公民最堅實的後盾，協助配合全國所有的公民行動。而傅崐萁是造成國內亂局的首惡，因此花蓮更是重要指標。

而傅崐萁大手筆點了六柱、共4800盞的光明燈，花了240萬元。對此，林右昌坦言，這實在超乎常人想像。關聖帝君是正義化身，自會主持正義，若心中誠心誠意，光明燈一盞就夠了，若是有愧與天地與國家、人民，則點再多盞光明燈也沒有用。

林右昌表示，傅崐萁在花蓮掌權23年，花掉了花蓮人數千億元的預算，花蓮卻沒有進步，還被台東超越，令花蓮人不齒，這也是花蓮期待改變的重要原因。甚至連國民黨的朋友也說，傅崐萁不倒，國民黨不會好。因為傅崐萁綁架、拖累國民黨，連藍營支持者都認為該是改變的時刻。

傅崐萁近日狂發文宣，強調為花蓮爭取經費。林右昌表示，要向花蓮人報告，民進黨中央執政十年來，統籌稅款、一般性補助款、加上計畫型補助款對花蓮補助將近2200億！而地方補助款也從十年前的36億，到現在來到72億，足足成長一倍！這都是民進黨政府運用全國人民的稅收，投資與支持花蓮。

林右昌直言，傅崐萁說中央不照顧花蓮這是在欺騙花蓮人，眛著良心這樣說得過去嗎？地方建設從橋樑建設、道路拓寬、人行步道、水溝路燈改善等，颱風地震災害搶救，都是中央經費支持。因此傅崐萁口中說其爭取，實際上是民進黨中央政府的支持，這點花蓮鄉親可不要被騙了。

隨著罷免三階段即將來到，林右昌再次強調，罷免是公民運動，並不是政黨發起，民進黨永遠會全力支持所有公民團體。因此在第三階段，將採取「密接支援」的策略方式，比二階時更加緊密，從文宣、陸戰、活動等，更緊密配合公民團體為主的策略規劃期程，全力支援，發揮最大效益，共同達成大家心中期待的目標。民進黨在花蓮黨公職人數少，資源較為稀缺薄弱，因此也會統籌相關資源，前進到花蓮協助地方黨公職，完成相關目標工作，並做公民團體堅實的後盾。

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