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立委可以搭公務車去聚餐嗎？　總務處長親揭派車規定、解答疑義

▲立法院議場照。（資料照／記者徐政璿攝）

▲立法院議場照。（資料照／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委5日遭爆今年1月10日中午使用公務車，集體前往詹記麻辣火鍋聚餐。而被點名與會的綠委林楚茵也反控，國民黨團總召傅崐萁找黨團吃飯、立法院長韓國瑜參加大和解餐也都搭公務車。對此，《ETtoday新聞雲》向立法院總務處長廖烱志詢問公務車使用規定，他表示，立委必須前一天輸入電腦系統，將使用公務車時段填寫清楚，才有辦法派車。他也強調，現在爭議焦點不是派車時數，而是用途。不過立委是政治工作，除了問政，也要做選民服務，只要符合派車規定，總務處都會全力配合。

廖烱志受訪表示，立法院目前有51輛公務車，依規定必須留有5輛備勤，因此實際使用只有46輛車，需分配給扣除正副院長後的111位立委。根據立院公務車使用要點，委員使用公務車輛之派用，除了正式活動、各委員會及專案活動、委員往返各機構接洽公之外，還有一個「其他使用」。

廖烱志強調，立法委員職權行使的範圍非常大，選民服務也沒有上下班的概念，因此只要符合規定提出申請，電腦系統就會予以派車，但若不符規定，例如距離超過100公里，要從台北到苗栗，電腦派車系統是輸入不進去的，但是台北到新竹是在100公里以內，所以立院公務車最遠也只能派到新竹。

廖烱志表示，若委員有公務車需求，必須輸入電腦系統申請，只要將地點填寫清楚，就可以辦法派車，絕對不會是人為操作決定，而公務車是依時段排班，臨時打電話要求使用也絕對不可能。雖然有一個緊急派車使用規定，但廖烱志坦言，由於資源有限，每個時段可以使用的公務車約只有20多輛左右，所以立院公務車使用的常態就是經常缺車，這個緊急派用，幾乎很難。

另外，廖烱志也指出，依立法院派車規定，立委一天只能使用4小時，一個月上限是80小時。派車時段從早上6點半到晚上10點。過去立委使用公務車若超過上限，會被公布。現在雖然沒有公布了，但是從每月報表來看，「立委使用公務車都在規定時限內」。

不過廖烱志強調，現在外界爭議的焦點不是派車時數，而是派車的用途。但立委是政治工作，除了問政，也要做選民服務，所以總務處尊重立委職權，不會去干涉立委派車用途，只要是符合派車規定，都會全力配合。

最後，針對「廉政署發函全國各政風單位，清查政府部門公有車輛使用情況」，廖烱志強調，立法院將會全力配合、尊重廉政署，但他也坦言，依照立院相關規定，難以查到真正違法情事，最多也只是觀感問題。

▼立法院「公務車輛使用辦法」，包含「其他使用」。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

▲▼立法院「公務車輛使用辦法」，包含「其他使用」。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

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