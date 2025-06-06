「罷瑤」藍議員送2378份連署書　賴苡任：二階估已達法定門檻

▲賴苡任。（圖／地動刪瑤提供）



記者崔至雲／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤案預計7日送件，「地動刪瑤」召集人賴苡任今（6日）表示，昨最後清點連署書總數時，距離法定門檻2.7萬份僅差最後一點點，今日國民黨台北市議員林杏兒也於上午10時送來2000多份連署書，團隊評估總份數已達法定門檻，但仍希望能繼續衝總數。

針對暫時處分駁回一事，賴苡任指出，從法律程序上來看，現階段罷免案的領銜人仍為張克晉。法官此次駁回裁定的三個理由，與當日庭訊中中選會所主張的三點內容幾乎完全一致，分別為，「誰有權提告？」「應告對象為何？」「何時提起訴訟？」皆成為裁定依據。

根據裁定書內容，應由備補領銜人詹嘉文提起訴訟，且中選會不是主管機關，同時指出須待連署書正式送件、若遭拒收後，才可進一步啟動行政救濟程序。賴苡任表示，後續團隊也將與律師研議下一步行動方向。至於是否提起抗告，賴苡任強調，「眼下最重要的是造冊作業。抗告有一定時效，我們會依程序與律師進行討論。」

賴苡任指出，目前連署與造冊兩線同步進行，芝山、石牌、北投等地仍有志工持續衝刺連署，昨日最後清點連署書總數時，距離法定門檻27000份僅差最後一點，今日林杏兒議員也於上午10點送來2000多份連署書，團隊評估總份數已達法定門檻，但仍希望能繼續衝總數，因此賴苡任也呼籲支持者盡快將連署書送回罷瑤總部，團隊將不眠不休完成造冊，確保順利送件。

媒體提問，國民黨主席朱立倫陪同林思銘委員掃街一事，是否希望雙北罷免案也獲更多助力？賴苡任回應，「黨中央都有持續協助，我相信他們是希望把時間與空間留給我們團隊集中火力處理造冊作業。」他也強調，團隊將全力衝刺、準備熬夜趕工，務必在法定期限內將連署書如期送達台北市選委會。

