推廣南瓜不忘憂心大罷免　韓國瑜籲民進黨：懸崖勒馬「別亂上加亂」

▲立委洪孟楷舉行年滬尾南瓜好食行銷記者會，立法院長韓國瑜及國民黨籍立委出席力挺。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（6日）上午出席「滬尾南瓜好食」行銷記者會，他致詞時罕見提到大罷免議題，他表示，國民黨立委洪孟楷是全台最高票當選，15萬票，不光基層跑的勤，質詢也認真，呼籲民進黨當局懸崖勒馬，停止大罷免操作，不要讓台灣亂上加亂，這是他身為立法院長的由衷之言。

國民黨立委洪孟楷今天上午於立法院舉行「滬尾南瓜好食行銷記者會」，推銷淡水在地南瓜產品，韓國瑜除了大力推廣南瓜外，致詞最後，他表示，藉這機會，他也要報告，洪孟楷是全台最高票當選，15萬票，不光基層跑的勤，他歡迎大家看他在委員會、院會質詢，委員認不認真看他質詢、內容、邏輯、視野、布局，跟呼籲行政院重視的點點滴滴就是這個立委用心與否。

韓國瑜說，洪孟楷每次的質詢他都很認真聽，「我高中上課從來沒有認真，結果當了院長，每個委員質詢我都必須聽，每次讓我很驚艷就是洪孟楷」。但現在他居然要被罷免，「有什麼理由我也不知道，看他太優秀罷免嗎？這是不合理」。

韓國瑜喊話，當前台灣困局非常嚴重，不光美國關稅、中共軍演，國內很多事情，包括大罷免，很多人喘不過氣，內有內憂，外有外患。希望大淡水的民眾擦亮眼睛，洪孟楷這麼優秀，希望他繼續留在立法院。

韓國瑜最後也呼籲民進黨當局懸崖勒馬，停止大罷免操作，不要讓台灣亂上加亂，這是他身為立法院長的由衷之言。

