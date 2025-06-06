雙罷劫鬧翻！罷團搬走10箱連署書　徐尚賢父反喊話：回來吧

▲徐尚賢之父徐國祥召開記者會，澄清沒有要趕走志工。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

罷免連署收件最後關頭，高雄雙罷劫團隊內部卻鬧翻，負責人徐尚賢父親徐國祥5日在總部因裝設監視器一事，與總幹事朱磊互相開嗆，還報警找來警察，罷團隨後從總部搬走近10箱連署書與他劃清界線。徐父今（6）日召開記者會否認將罷團趕走，還反向團隊喊話「回來吧！這麼好的地方為何不用？」

針對昨天與團隊因安裝監視器爭議爆發口角，徐國祥今天指出，因為房子是他承租的，他可以自由進出，他擔心如果後來罷免連署數量沒有達標，可能會被質疑「差距」是他造成，屆時他無法辯駁，因此才要求安裝監視器在樓梯口，證明他沒有上去存放連署書的三樓。

徐國祥更澄清昨天沒有趕走朱磊，也沒有把志工趕走，他願意繼續提供總部空間給他們使用，但目前將近10箱連署書昨天已全被朱磊帶走，按照昨天講法是被朱載回家存放，但他也直言「這樣很不好！有民眾個資問題」。

徐國祥並向朱磊喊話，總部三樓空間大，方便分區分里清點，「假如你覺得放家裡不安全，你就載回來吧，總部樓上供應你繼續作業，不會干涉你，讓你安安全全把第二階段統計好，你就回來吧！這麼好的地方，為什麼不用呢？」

▲高雄雙罷劫開撕！志工全被趕出門。（圖／翻攝自Youtube杏仁哥）

總幹事朱磊3日召開記者會公布，罷免黃捷、許智傑連署書份數，距離達標門檻還各差9千份、1.1萬份，14日為送件的最後期限，5日撤離總部後，團隊也將存放在總部的連署書全數搬出，今日依舊繼續擺攤衝刺，呼籲民眾快來連署。

▲▼高雄雙罷劫開撕！徐尚賢父傳「為救子」大鬧總部，志工全被趕出門。（圖／翻攝自Youtube杏仁哥）