罷免綠委6連敗！罷吳思瑤連署沒領銜人仍要送件　苦主回應了

▲民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨在大罷免的藍、綠「積分」差距越來越懸殊，罷免原住民立委伍麗華、陳瑩、新北市綠委蘇巧慧、吳琪銘、台中市綠委蔡其昌、何欣純全部宣告失敗。另外，罷免綠委吳思瑤團體召集人賴苡任向行政法院聲請假處分要求讓連署人送件，同樣遭到駁回。對此，綠委吳思瑤今（6日）受訪時表示，尊重賴苡任所有操作，他一再曲解法令、把國家法治跟罷免權利拿來做個人聲量工具，大家都看得很清楚。

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉聲明退出，賴苡任向行政法院聲請假處分，請求法官命令中選會就他提出的連署罷免函受理，但台北高等行政法院認定聲請於法不合，應予駁回。賴苡任昨表示，尊重法院的裁定，後續如何應對，會與團隊再討論。賴苡任今仍持續呼籲支持者盡快將連署書送回罷瑤總部，團隊將不眠不休完成造冊，確保順利送件。

對此，吳思瑤表示，尊重賴苡任所有操作，只是這段時間他的操作，國民黨中央跟黨公職都有所怨言，發動罷免就為衝自己聲量，這樣鬥爭目的已經被看得一清二楚，國民黨對賴苡任不滿的大有人在。

吳思瑤指出，昨天他提起的行政訴訟也被駁回，一再曲解法令、把國家法治跟罷免權利拿來做個人聲量工具，他何時適可而止？不得而知，賴苡任持續玩弄這些作為、享受媒體光環，大家都看得清楚，尊重他送案，但不要再有犯罪行為。

對於罷免案失敗，綠委蘇巧慧則表示，立委工作就是要為人民努力，對得起選民託付，這樣的結果應該是我在國會表現地方成績得到大家認同，非常期待罷免結果是否通過，國會都能恢復秩序，讓國家繼續前進。

