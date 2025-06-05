▲高雄雙罷劫開撕！志工全被趕出門。（圖／翻攝自Youtube杏仁哥）

記者賴文萱／高雄報導

罷免連署收件只剩最後8天，高雄雙罷劫團隊內部紛爭不斷！在負責人徐尚賢遭檢調羈押後，其父親徐國祥聲稱是職務代理人，除對外宣布團隊解散，今（5）日還進入總部要求安裝監視器，與總幹事朱磊互相開嗆，隨後報警找來警察，將罷團志工全「掃地出門」。朱磊則指控徐爸是為救子跟檢調交換條件，團隊在最後關頭分崩離析。

總幹事朱磊3日召開記者會公布，罷免黃捷、許智傑連署書份數，距離達標門檻還各差9千份、1.1萬份，14日為送件的最後期限，剩下最後10天衝刺，呼籲民眾快來連署。

▲▼高雄雙罷劫開撕！徐尚賢父傳「為救子」大鬧總部，志工全被趕出門。（圖／翻攝自Youtube杏仁哥）

未料，在最後衝刺關頭，徐尚賢父親傍晚進入總部要求安裝監視器，當下遭到罷團成員拒絕，隨後雙方爆發口角紛爭，徐爸不滿報警找來警察，聲稱房租是他繳的，要將志工都趕出門。

罷免黃捷領銜人黃晃枝在場透露，徐爸說兒子19日會歸來，還要幫他辦個歡迎大會，懷疑他與檢調交換條件。警方到場維持秩序，但也無干涉雙方的行為，罷團最後只得盡力將好不容易收集來的連署書一箱箱搬離。

徐國祥後續表示，高雄雙罷團領銜人朱磊，選擇帶走雙罷團第二階段連署書近10箱，另外不再借用331號民團辦公室，自行獨立運作。6月6日上午10時將召開記者說明完整情況。