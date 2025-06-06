　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

罷免陳冠廷涉不實連署！檢搜索藍營嘉義縣黨部　帶回9人名單曝

▲▼中國國民黨嘉義市委員會外觀。（圖／翻攝Google Map）

▲中國國民黨嘉義市委員會外觀。（圖／翻攝Google Map）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義地檢署近日調查民進黨立委陳冠廷罷免案中的不實連署情事，傳喚對象包括國民黨嘉縣黨部書記長楊富程、總幹事李俊昌、副主委國恕強、執行長莊美玲、立委王育敏辦公室主任何博倫、前黃復興黨部現為退伍軍人服務工作委員會幹部賴珠煌、吳姓會計，以及蔡姓、蘇姓黨工等9人。檢方今（6）日聲押楊富程及何博倫，其餘7人則繳交3萬至30萬元不等保釋金後獲釋。

根據檢方調查，陳冠廷罷免案涉及造假連署及死亡連署，4月時曾傳喚罷免案的徐姓領銜人等人到案，複訊後請回。昨日上午，檢方指揮法務部調查局嘉義縣調查站等單位，持搜索票前往縣黨部及楊姓書記長住處等地，查扣文件、電腦及手機等相關證物，並帶回楊富程、國恕強等9人。

嘉義地檢署表示，根據現有事證，懷疑國恕強等人涉嫌偽造文書罪嫌，因此展開搜索以釐清案情。檢方深夜複訊後，認定9人均涉及犯罪嫌疑重大，並於今日向嘉義地方法院聲押楊富程及何博倫，認為兩人有羈押原因及必要性。

至於其餘7人，檢方認定無羈押必要，分別裁定交保金額不等。李俊昌及賴珠煌以30萬元交保；國恕強、莊美玲及吳女各繳10萬元；蔡男及蘇女則以3萬元交保，同時限制出境與出海。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／找到源頭了！　台南瓦斯外漏封路300公尺
兒建國高架遭警開槍擊斃！　母悲赴醫院
YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻：回頭看
首颱蝴蝶最快下周生成　粉專曝歐美模式：若侵台「雨量是重點」
川普：烏俄就像「小孩在公園打架」　不急著介入調停
饅頭媽陷小三疑雲！後媽「戲說一姐」：就是渣男

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／永康瓦斯外洩「封路300公尺」　10hrs後終於找到洩漏點

罷免陳冠廷涉不實連署！檢搜索藍營嘉義縣黨部　帶回9人名單曝

屏東砂石車對撞司機拋飛遭輾斃　里港警啟動大型貨車大執法

高粱酒+金紙助燃！縱火男火燒宮廟狂傳爆炸聲　15神像7香爐遭焚

偷拍2女童下體又猥褻！成大醫變態放射師　藏逾10萬部兒少性影像

無照騎士停紅燈越線被開罰　控遭違法搜索置物箱...警說話了

駕車衝撞臨檢站！北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

指翁曉玲是「介入婚姻的小三」　PO文男鬼扯...涉2罪遭起訴

無業男「掀水溝尋寶」　沒蓋回害路人摔慘...他哀怨：只撈到50元

獨／香奈兒帽失竊藏洋蔥！賊拿假貨唬爛　女警霸氣追回「阿母」

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【一年3次！】沈伯洋父公司遭陸制裁！　酸回：非常榮幸

【打臉抹黑】徐巧芯爆氣：不要為了罷免就發瘋　四叉貓這次翻車了？ #公務車

快訊／永康瓦斯外洩「封路300公尺」　10hrs後終於找到洩漏點

罷免陳冠廷涉不實連署！檢搜索藍營嘉義縣黨部　帶回9人名單曝

屏東砂石車對撞司機拋飛遭輾斃　里港警啟動大型貨車大執法

高粱酒+金紙助燃！縱火男火燒宮廟狂傳爆炸聲　15神像7香爐遭焚

偷拍2女童下體又猥褻！成大醫變態放射師　藏逾10萬部兒少性影像

無照騎士停紅燈越線被開罰　控遭違法搜索置物箱...警說話了

駕車衝撞臨檢站！北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

指翁曉玲是「介入婚姻的小三」　PO文男鬼扯...涉2罪遭起訴

無業男「掀水溝尋寶」　沒蓋回害路人摔慘...他哀怨：只撈到50元

獨／香奈兒帽失竊藏洋蔥！賊拿假貨唬爛　女警霸氣追回「阿母」

「舒眠」麻醉是話術　專家：風險高於插管全麻絕不宜助眠

老奶奶捷運站不穩！她拍肩教訓「年輕人1句話才讓坐」 網逆風噴

快訊／永康瓦斯外洩「封路300公尺」　10hrs後終於找到洩漏點

罷免陳冠廷涉不實連署！檢搜索藍營嘉義縣黨部　帶回9人名單曝

屏東砂石車對撞司機拋飛遭輾斃　里港警啟動大型貨車大執法

被爆到高中畢典、長照機構宣傳反罷免　傅崐萁避談：蛤！我聽不懂

高粱酒+金紙助燃！縱火男火燒宮廟狂傳爆炸聲　15神像7香爐遭焚

偷拍2女童下體又猥褻！成大醫變態放射師　藏逾10萬部兒少性影像

搭高鐵商務艙要衛生紙！邱薇而傻了「像欠列車員300萬」網吵翻

國民黨嘉縣黨部遭搜索　王育敏：花大力氣查藍「司法資源錯置了」

【答案飛走啦～】想擊破氣球得知寶寶性別！用力揮桿下秒竟整顆飛走XD

社會熱門新聞

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

路檢衝撞2警　36歲通緝犯中彈亡

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

長髮女道歉誠意滿出！警方曝車禍原因

柯律師反對直接讀硬碟　法官：不早講

副市長之子變色狼！　用周杰倫門票誘正妹飯店夜襲

房仲嗨吸喪屍電子煙撞死男大生遭起訴

12歲弟未現身客運站...15歲姊哭了　催淚背景曝

「料鐵哥」欠債破7千萬！大甲店設備拍出33萬

「回春名醫」又出事！貴婦打牛奶針險死昏迷指數3

台中勤美深夜驚傳民眾站頂樓！　消防雲梯車緊急戒備

通緝犯倒車撞警中彈亡　驚悚過程曝光

更多熱門

相關新聞

被爆到高中畢典、長照機構宣傳反罷免　傅崐萁避談：蛤！我聽不懂

被爆到高中畢典、長照機構宣傳反罷免　傅崐萁避談：蛤！我聽不懂

國民黨團總召傅崐萁近日到多個長照據點廣發反罷免文宣、更在參加高中畢業典禮致詞時宣講政績反罷免，引發爭議。律師黃帝穎批評，此舉違反《教育基本法》第六條「教育中立原則」。傅崐萁今（6日）上午遇到媒體堵訪詢問時，僅回應，「蛤！我聽不懂你說什麼」。

國民黨嘉縣黨部遭搜索　王育敏：花大力氣查藍「司法資源錯置了」

國民黨嘉縣黨部遭搜索　王育敏：花大力氣查藍「司法資源錯置了」

被爆口頭質詢率僅20%「國會最低」　謝龍介關門未回應

被爆口頭質詢率僅20%「國會最低」　謝龍介關門未回應

藍營「反罷四天王」能擋住大罷免？　黃暐瀚分析情勢揭成敗關鍵

藍營「反罷四天王」能擋住大罷免？　黃暐瀚分析情勢揭成敗關鍵

嘉義綠能業者遭恐嚇！男自稱議員助理「勾結黑道」勒索遭押

嘉義綠能業者遭恐嚇！男自稱議員助理「勾結黑道」勒索遭押

關鍵字：

調查偽造文書罷免案嘉義檢方大罷免大罷免陳冠廷

讀者迴響

熱門新聞

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

路檢衝撞2警　36歲通緝犯中彈亡

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

「今年首颱」可能對台灣有影響！　最新路徑曝光

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

讓男優都頭痛！　AV魔女「全身瘀青還喊爽」

2025首颱要來了？歐美德3模式曝現蹤機率高

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所關門貼聲明

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

長髮女道歉誠意滿出！警方曝車禍原因

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面