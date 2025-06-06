罷免陳冠廷涉不實連署！檢搜索藍營嘉義縣黨部　帶回9人名單曝

▲中國國民黨嘉義市委員會外觀。（圖／翻攝Google Map）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義地檢署近日調查民進黨立委陳冠廷罷免案中的不實連署情事，傳喚對象包括國民黨嘉縣黨部書記長楊富程、總幹事李俊昌、副主委國恕強、執行長莊美玲、立委王育敏辦公室主任何博倫、前黃復興黨部現為退伍軍人服務工作委員會幹部賴珠煌、吳姓會計，以及蔡姓、蘇姓黨工等9人。檢方今（6）日聲押楊富程及何博倫，其餘7人則繳交3萬至30萬元不等保釋金後獲釋。

根據檢方調查，陳冠廷罷免案涉及造假連署及死亡連署，4月時曾傳喚罷免案的徐姓領銜人等人到案，複訊後請回。昨日上午，檢方指揮法務部調查局嘉義縣調查站等單位，持搜索票前往縣黨部及楊姓書記長住處等地，查扣文件、電腦及手機等相關證物，並帶回楊富程、國恕強等9人。

嘉義地檢署表示，根據現有事證，懷疑國恕強等人涉嫌偽造文書罪嫌，因此展開搜索以釐清案情。檢方深夜複訊後，認定9人均涉及犯罪嫌疑重大，並於今日向嘉義地方法院聲押楊富程及何博倫，認為兩人有羈押原因及必要性。

至於其餘7人，檢方認定無羈押必要，分別裁定交保金額不等。李俊昌及賴珠煌以30萬元交保；國恕強、莊美玲及吳女各繳10萬元；蔡男及蘇女則以3萬元交保，同時限制出境與出海。