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被點名搭公務車開火鍋趴！吳思瑤喊「行程沒問題」：但我搭計程車

▲▼吳思瑤 陳培瑜民進黨團 輿情回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院民進黨黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

近日媒體報導民進黨多名立委於今年1月10日中午搭乘立法院公務車前往台北市萬華區詹記麻辣火鍋餐敘，引發外界質疑濫用公務車之嫌。對此，被點名的立法院民進黨黨團幹事長吳思瑤質疑，當天是綠委趁午休進行工作餐敘，「這有什麼問題？」不過她也強調自己去程是搭乘計程車，返程才與同事共乘返回立法院。

吳思瑤指出，1月10日當日立法院正處理《憲法訴訟法》覆議案，餐敘是民進黨立委利用午休空檔討論案情攻防，下午仍需回院投票，行程前後皆屬公務，「搭公務車有什麼問題？」她也願意提供派車紀錄供外界查證，證明「不是火鍋趴」，而是討論法案的工作餐會。

面對外界批評，吳思瑤強調，現行《立法院公務車輛使用要點》已有明確規範，立委是否違規可查紀錄釐清，制度若有模糊地帶可檢討修正，建議立法院長韓國瑜召集朝野黨團討論，使公務與私務界線更為明確，例如政論節目、地方跑攤是否屬公務，均應一併納入討論。

此外，吳思瑤也反擊國民黨「雙標」，質疑若要檢討，是否也應調查國民黨團總召傅崐萁請客餐敘、桃園市長張善政邀立委到桃園用餐，或是立法院長韓國瑜邀朝野黨鞭「和解飯」等活動是否使用公務車？應該要「一視同仁，查證為要」，不應只針對綠委放大檢視。

同樣遭點名的沈伯洋也在社群平台表示，1月10日是他2025年唯一一次使用公務車，且為午休與同仁共乘用餐討論議程，這波爭議是為幫藍營立委轉移焦點，建議立委們公開所有公務車使用紀錄，以示負責與透明。

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