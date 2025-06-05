　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

就任民進黨高市黨部主委周年　黃文益盼市長初選越快越好

▲▼民進黨高雄市黨部主委黃文益 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨高雄市黨部主委黃文益就任一週年。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市黨部主委黃文益今（5）日舉辦上任滿一周年媒體茶敘，總結過去一年黨部經營與組織活動的成果，並提出未來展望。針對外界關心市長初選部分，他表示，市黨部主委的立場上，希望整體程序越快越好，這樣可以讓新的市長人選，有充分的時間備戰。

黃文益表示，市黨部在挺市政、年輕化、跨派系、有溫度、戰鬥力的基調下，交出上任一周年的豐沛成績單，未來並將以里長參政、議員布局、市長選舉等三大方向，持續壯大民進黨在高雄的執政基礎。

黃文益指出，自他上任以來即響應賴清德主席黨部「年輕化及公益化」的轉型，推出選民服務與律師法律諮詢雙軌服務，廣受地方支持者好評，不僅強化黨與市民的連結，更讓黨部成為民眾信賴的服務據點。

▲▼就任綠高市黨部主委一周年！黃文益秀成績單　盼市長初選越快越好。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃文益總結過去一年黨部經營與組織活動成果。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼就任綠高市黨部主委一周年！黃文益秀成績單　盼市長初選越快越好。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，黨部積極響應公益，與地方社團、公益組織攜手合作，舉辦捐血活動、母親節親子派對、舊衣捐贈及海洋電音派對等活動，不僅拉近年輕選民距離，也展現政黨與社會的溫度。

針對弱勢族群，市黨部更不定期辦理基層黨員探視及里長座談，傾聽基層心聲、凝聚黨內共識，更進一步與吳錚、王義川舉辦青年入黨活動、Team Taiwan青年營等，有效黨員人數從上任初期的47,349人到現在59,125人，其中40歲以下即占10,246人，顯示黨部在青年拓展的策略奏效。

在2024年國會面臨藍白聯手、國會濫權爭議之際，黃文益主委也積極辦理「反濫權、護民主」系列演講活動，市黨部與高雄黨公職們，在高雄各區共舉辦數十場說明會，並於今年3月29日舉辦「人民是頭家」高雄場問政說明會，深入說明國會亂象，讓市民了解國會改革的真相與民進黨的立場，積極投入青鳥行動、南投補選、大罷免等，用實際行動與民眾站在一起。

黃文益說，市黨部積極投入罷免書收件工作，至今總計收件逾千份，為民主價值挺身而出，體現黨部作為民意後盾的行動力。

面對2026年選戰，黃文益亦與現場媒體分享完整布局，黃文益強調為強化基層力量，市黨部將於七、八月間啟動「里長海選」計畫，希望有志從政的青年，可以從基層里長選舉開始，從下而上擴大民進黨影響力。

▲▼民進黨高雄市黨部主委黃文益 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃文益說明2026年選戰布局。（圖／記者賴文萱翻攝）

在市議員布局方面，市議會席次共65席，民進黨會以單獨過半為目標，在優勢區全力守護，弱勢區力拚成長，建構穩固的議會多數。

而市長選舉方面，黃文益說，國民黨幾乎是已經確定由柯志恩出馬參選，但民進黨還在進行黨內初選的民主程序，不管最後有幾組候選人參與初選，站在市黨部主委的立場上，希望整體程序越快越好，這樣可以讓新的市長人選，有充分的時間可以備戰。

面對市長初選可能出現的黨內競爭，黃文益也強調市黨部將秉持中立，必要時如「糾察隊」般監督競選過程，防止脫序行為，確保初選平和落幕、團結一致迎戰對手。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 4 2453 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中學霸遭退貨！　已3天未到校
8款LINE貼圖免費下載！
100kg學長性侵辯「她屁股有抬高」　學妹崩潰：對方太壯又兇
與劉詩詩頻傳離婚！　吳奇隆公開現身「細節被抓包」
國道車禍！正妹道歉鞠躬「露火辣乳溝」　網歪樓：誠意十足
獨／林千又知名髮廊爆粗口！不滿服務飆罵：你他X的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸懸賞「資通電軍」每人4萬元　陸委會：民眾配合恐違《國安法》

賴苡任提假處分遭駁　中選會提醒送件要出示張克晉身分證等3文件

獲五星市長肯定！陳其邁：努力撕去高雄「又老又窮」刻板標籤

「罷瑤」搞錯受理機關遭北高行駁回　賴苡任：會討論後續應對

就任民進黨高市黨部主委周年　黃文益盼市長初選越快越好

社宅竟淪A片拍攝現場　住戶反映北市府竟踢皮球

綠議員要求改名中正路　蔣萬安爆：柯建銘拿促轉條例換一例一休

田秋堇怨沒公務車不方便　黃光芹揪1疑點：恐涉使公務員登載不實罪

網友PO社群徵青少年參加性愛趴　北市警已出手：時機成熟就行動

賴清德敞廳軍禮迎瓜地馬拉總統　共同簽署「半導體合作意向書」

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

婚禮現場只見新娘身影！　新郎送醫她自己結婚超堅強

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

陸懸賞「資通電軍」每人4萬元　陸委會：民眾配合恐違《國安法》

賴苡任提假處分遭駁　中選會提醒送件要出示張克晉身分證等3文件

獲五星市長肯定！陳其邁：努力撕去高雄「又老又窮」刻板標籤

「罷瑤」搞錯受理機關遭北高行駁回　賴苡任：會討論後續應對

就任民進黨高市黨部主委周年　黃文益盼市長初選越快越好

社宅竟淪A片拍攝現場　住戶反映北市府竟踢皮球

綠議員要求改名中正路　蔣萬安爆：柯建銘拿促轉條例換一例一休

田秋堇怨沒公務車不方便　黃光芹揪1疑點：恐涉使公務員登載不實罪

網友PO社群徵青少年參加性愛趴　北市警已出手：時機成熟就行動

賴清德敞廳軍禮迎瓜地馬拉總統　共同簽署「半導體合作意向書」

高雄港出現「巨大小熊軟糖」！全球60組藝術家、千件作品一次看

高中學霸造假「最佳辯士」請假3天未到校　是否出席畢典有變數

台中房市季報Q1價量雙跌　估價師：混合型訊號出現

斗六市長盃軟網聯誼賽登場　64小將球場拚戰熱血開打

捐血作公益慶祝警察節　航警響應捐血167袋創紀錄

劉若英睽違13年再當女主角「把自己當新人」！　攜手小12歲薛仕凌譜寫姐弟戀

北美館2家新餐廳明開幕！法式小館提供家常菜　咖啡廳還能看飛機

12歲弟放學未依約現身客運站...15歲姊報警哭了　催淚家庭背景曝

舒華零濾鏡生圖美炸！「真實逆天長腿」太犯規　網友看傻：比例瘋了

弟買房「經濟能力有限」…姊銀彈支援買下車位！25年後慘遭背叛

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

政治熱門新聞

大陸懲戒父親貿易公司　沈伯洋直呼：非常榮幸1年被制裁3次

盧秀燕轟中正路改名　王惠美補刀這樣說

即／兒子婚前被爆劈腿　王義川喊告無緣媳婦

又失敗！　罷免蘇巧慧、吳琪銘二階未達標

多位綠委被爆搭公務車聚餐　沈伯洋：大家午休坐車去吃飯都不可以？

田秋堇怨沒公務車下雨會遲到　藍營嗆爆了

快訊／輝達總部選哪塊地？　蔣萬安鬆口：輝達就是要T17、18

陸控網攻企業通緝20人　資通電軍：絕非事實！明顯屬脈絡性操作

考試院秘書長劉建忻「立院備詢身體不適暈倒」　嚇壞在場立委

安全檢查後可考慮重啟核電　卓榮泰要中火再減少備用燃煤機組

罷蔡其昌、何欣純二階失敗　罷團宣告不送件

綠委被爆搭公務車吃火鍋　林楚茵翻出傅崐萁、韓國瑜搭車聚餐照反擊

王義川「沒見過兒子前女友」　告誡兒處理好自己感情事

快訊／這次不淋雨！　賴清德軍禮迎瓜地馬拉總統改府內敞廳舉行

更多熱門

相關新聞

強降雨又遇爆胎　1家3口深夜慘困高雄山區

強降雨又遇爆胎　1家3口深夜慘困高雄山區

屏東28歲洪姓男子帶著太太跟6歲女兒赴高雄六龜寶來訪友，未料當天凌晨2時許要返家時，行經六龜大佛旁山區道路，車輛右後輪突然爆胎，人車受困山區。由於適值半夜又下著雨，氣溫下降，緊急向警方請求協助。員警後續冒雨前往救援，歷經1小時協助更換輪胎，結束這場驚魂。

闖紅燈被開單　高雄女竟告警濫權求國賠

闖紅燈被開單　高雄女竟告警濫權求國賠

罷蔡其昌、何欣純二階失敗　罷團宣告不送件

罷蔡其昌、何欣純二階失敗　罷團宣告不送件

高雄警進駐85大樓　基層轟淪私人保全

高雄警進駐85大樓　基層轟淪私人保全

高雄港6/8實兵操演「海空分列式」　最佳觀賞點曝

高雄港6/8實兵操演「海空分列式」　最佳觀賞點曝

關鍵字：

高雄民進黨黃文益市黨部政治

讀者迴響

熱門新聞

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

即／返家驚見「妹妹沒了呼吸心跳」！新北女報案救不回

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

即／高中生涉造假學習歷程　中國醫、中山醫不錄取

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

女大生控王文洋被罵妓女：生理期也不放過

遭陽交大、北醫撤錄取！　母校曝「學霸高中生心情」

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！

快訊／國台辦「懲戒」沈伯洋父親公司　禁止與大陸進行交易

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

韓4海關包圍！台女星帶媽出國行李被鎖

學霸高中生誇大恐遭「5校通殺」　剩下3校回應了

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面