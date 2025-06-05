就任民進黨高市黨部主委周年　黃文益盼市長初選越快越好

▲民進黨高雄市黨部主委黃文益就任一週年。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市黨部主委黃文益今（5）日舉辦上任滿一周年媒體茶敘，總結過去一年黨部經營與組織活動的成果，並提出未來展望。針對外界關心市長初選部分，他表示，市黨部主委的立場上，希望整體程序越快越好，這樣可以讓新的市長人選，有充分的時間備戰。

黃文益表示，市黨部在挺市政、年輕化、跨派系、有溫度、戰鬥力的基調下，交出上任一周年的豐沛成績單，未來並將以里長參政、議員布局、市長選舉等三大方向，持續壯大民進黨在高雄的執政基礎。

黃文益指出，自他上任以來即響應賴清德主席黨部「年輕化及公益化」的轉型，推出選民服務與律師法律諮詢雙軌服務，廣受地方支持者好評，不僅強化黨與市民的連結，更讓黨部成為民眾信賴的服務據點。

▲▼黃文益總結過去一年黨部經營與組織活動成果。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，黨部積極響應公益，與地方社團、公益組織攜手合作，舉辦捐血活動、母親節親子派對、舊衣捐贈及海洋電音派對等活動，不僅拉近年輕選民距離，也展現政黨與社會的溫度。

針對弱勢族群，市黨部更不定期辦理基層黨員探視及里長座談，傾聽基層心聲、凝聚黨內共識，更進一步與吳錚、王義川舉辦青年入黨活動、Team Taiwan青年營等，有效黨員人數從上任初期的47,349人到現在59,125人，其中40歲以下即占10,246人，顯示黨部在青年拓展的策略奏效。

在2024年國會面臨藍白聯手、國會濫權爭議之際，黃文益主委也積極辦理「反濫權、護民主」系列演講活動，市黨部與高雄黨公職們，在高雄各區共舉辦數十場說明會，並於今年3月29日舉辦「人民是頭家」高雄場問政說明會，深入說明國會亂象，讓市民了解國會改革的真相與民進黨的立場，積極投入青鳥行動、南投補選、大罷免等，用實際行動與民眾站在一起。

黃文益說，市黨部積極投入罷免書收件工作，至今總計收件逾千份，為民主價值挺身而出，體現黨部作為民意後盾的行動力。

面對2026年選戰，黃文益亦與現場媒體分享完整布局，黃文益強調為強化基層力量，市黨部將於七、八月間啟動「里長海選」計畫，希望有志從政的青年，可以從基層里長選舉開始，從下而上擴大民進黨影響力。

▲黃文益說明2026年選戰布局。（圖／記者賴文萱翻攝）

在市議員布局方面，市議會席次共65席，民進黨會以單獨過半為目標，在優勢區全力守護，弱勢區力拚成長，建構穩固的議會多數。

而市長選舉方面，黃文益說，國民黨幾乎是已經確定由柯志恩出馬參選，但民進黨還在進行黨內初選的民主程序，不管最後有幾組候選人參與初選，站在市黨部主委的立場上，希望整體程序越快越好，這樣可以讓新的市長人選，有充分的時間可以備戰。

面對市長初選可能出現的黨內競爭，黃文益也強調市黨部將秉持中立，必要時如「糾察隊」般監督競選過程，防止脫序行為，確保初選平和落幕、團結一致迎戰對手。