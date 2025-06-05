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多位綠委被爆搭公務車聚餐　沈伯洋：大家午休坐車去吃飯都不可以？

▲▼民進黨立法委員陳素月、何欣純、沈伯洋、賴瑞隆、蔡易餘共同召開「台灣防線要守住，慎防中國洗產地，關稅談判更不利！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

監察院近日爆出濫用公務車爭議，今（5日）再有媒體爆出多位民進黨立委在今年1月10日中午疑似濫用公務車，集體前往台北市萬華區詹記麻辣火鍋聚餐，包括吳思瑤、吳沛憶、黃捷與沈伯洋。對此，遭點名的沈伯洋回應，原來午休，大家一起坐車去吃飯，討論議程都不可以？他強調，今年只用過一次公務車，而且還是共乘，也請全部委員公布自己公務車的行程，有沒有直接跑到外縣市的，有沒有專門在送人的。

根據《中時新聞網》爆料，民進黨多位立委在今年1月10日中午疑似濫用公務車，集體前往台北市萬華區詹記麻辣火鍋聚餐，當天共有10名綠委出席，其中至少4人遭目擊搭乘立院公務車，包括吳思瑤、吳沛憶、黃捷與沈伯洋。然而該聚會為私人行程，非屬立法院公務車使用要點中的委員正式活動、各委員會及專案活動，也非往返各機關洽公，引發疑慮是否因此排擠到其他立委公務派車需求。

對此，沈伯洋回應，有人可能覺得今天國台辦攻擊他還不太夠，所以以加碼爆料「沈伯洋1/10院會中午休息時，跟其他立委坐公務車去吃午餐，然後再回到立法院」。

沈伯洋認為，原來中午午休，大家一起坐車出去吃飯，討論接下來的議程都不可以？是要幫徐巧芯公務車轉移焦點嗎？

沈伯洋說，沒關係，這樣好了，請全部的委員公布自己坐公務車的行程，有沒有直接跑到外縣市的，有沒有專門在送人的，有沒有超過80個小時的。

沈伯洋指出，為了響應，他第一個來，以下是2025年使用公務車的狀況「1/10中午出去吃飯」。沒了，他今年只用過一次公務車，而且還是共乘。

另外，沈伯洋也附上立院公務車使用要點，委員使用公務車輛之調派，依下列順序為之：

（一）委員正式活動。

（二）各委員會及專案活動。

（三）委員往返各機構接洽公務。

（四）支援婚喪喜慶（以委員及其直系親屬、配偶為限，並限當日使用）。

（五）其他使用。但每次車輛往返超過一百公里部分，其油料等費用由使用人自行負擔。

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