雙城論壇／主論壇登場！　上海市長龔正：盼兩市加強優勢互補

▲上海市長龔正於主論壇致詞。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／上海報導

2025台北上海城市論壇（雙城論壇）重頭戲的主論壇，今（28）日上午在上海登場。上海市長龔正於主論壇上致詞強調，人工智慧的浪潮已經撲面而來，上海正在深化建設國際科技創新中心，台北擁有豐富的創新資源與蓬勃的科技產業，希望兩市加強優勢互補、經驗互鑑，攜手提升兩市數位能力。

受隨機攻擊事件影響，台北市長蔣萬安決定縮短個人出訪行程，今天6小時快閃上海參加主論壇。主論壇上午11時至12時15分於上海世界會客廳舉行，流程依序為成果發表、致詞、主題演講、簽署「水治理」與「技職教育」合作備忘錄（MOU）。據悉，往年主論壇時長多為1.5至2小時，今年為配合蔣行程，特地壓縮時間。

今年雙城論壇主題為「科技改變生活」。龔正在主論壇上首先致詞。他表示，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，見證了雙城跨越海峽、歷經風雨的深厚情誼。15年來，兩市累計簽署了47項交流合作備忘錄，在科技、教育、文化、衛生、市政、交通等領域真誠交流、務實合作，成效顯著。

龔正指出，兩市政府在城市治理和民生保障上，不斷地推出惠民新舉措，為兩市市民提供了更多的生活便利和和發展機遇。今年的雙城論壇以科技改變生活為主題，承載了兩座城市對共同發展的追求，兩岸同胞對美好生活的期盼。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳冠宇攝）

龔正提到，當前新一輪科技革命和產業變革方興未艾，人工智慧的浪潮已經撲面而來，上海正在深化建設國際科技創新中心，積極打造具有全球競爭力的人工智慧技術和產業創新高地。

「台北擁有豐富的創新資源，蓬勃的科技產業，正在加快建設全球領先的AI智慧城市」，龔正表示，「科技改變生活引領未來，我們希望兩市加強優勢互補，經驗互鑑，攜手提升兩市數字（數位）能力，賦能城市高質量發展」。他說，科技向善、惠澤民生，是我們的共同認識和責任。

龔正強調，兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親是兩岸同胞的共同願望，「我們將以最大的誠意歡迎台灣同胞多來走走看看，更多地了解大陸、認識上海，實地感受兩岸一家親的親情與溫情」。

出席今天主論壇的上海官員還有市政府秘書長馬春雷、副秘書長夏科家、副秘書長朱民，市台辦主任金梅等；台北官員則有市議會議長戴錫欽、副市長林奕華、市政府秘書長李泰興、副秘書長俞振華、勞動局局長王秋冬等。

▼2025雙城論壇主論壇於上海世界會客廳舉行。（圖／記者陳冠宇攝）