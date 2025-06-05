綠委被爆搭公務車吃火鍋　林楚茵翻出傅崐萁、韓國瑜搭車聚餐照反擊

▲林楚茵貼出多張傅崐萁、韓國瑜搭乘公務車聚餐照片反擊。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

記者郭運興／台北報導

監察院近日爆出濫用公務車爭議，今（5日）再有媒體爆出多位民進黨立委在今年1月10日中午疑似濫用公務車，集體前往台北市萬華區詹記麻辣火鍋聚餐，包括吳思瑤、吳沛憶、黃捷與沈伯洋。對此，民進黨立委林楚茵貼出多張「藍黨團總召傅崐萁、立法院長韓國瑜兩人搭公務車聚餐照」反擊，立法院公務車是讓立委在台北開會時使用，如果這些使用都要被汙衊，最該出來回答有沒有濫用問題的應該是立法院長韓國瑜。

根據《中時新聞網》爆料，民進黨多位立委在今年1月10日中午疑似濫用公務車，集體前往台北市萬華區詹記麻辣火鍋聚餐，當天共有10名綠委出席，其中至少4人遭目擊搭乘立院公務車，包括吳思瑤、吳沛憶、黃捷與沈伯洋。然而該聚會為私人行程，非屬立法院公務車使用要點中的委員正式活動、各委員會及專案活動，也非往返各機關洽公，引發疑慮是否因此排擠到其他立委公務派車需求。

對此，林楚茵貼出多張照片表示，立法院公務車是讓立委在台北開會時使用，就像傅崐萁找國民黨團聚會吃飯、韓國瑜參加大和解餐也都是搭公務車，一樣都是立委們之間的聚餐，自己幫大家找出照片來回憶，資料畫面可以多擴充。

林楚茵指出，爆料不要寫一半，不然就變成「惡意抹黑」，自己也幫大家還原，今年1/10是週五院會時間，當時正值憲法訴訟法爭執，中午休息之後還要繼續開會，民進黨委員們就找了立法院附近位於西門町的餐廳吃飯，順道討論後續議事攻防，然後吃完午餐又一起搭車回立法院繼續開會進行覆議案表決。

林楚茵強調，以上才是完整新聞，委員們沒有「火鍋趴」，只是院會休息吃午餐，國民黨害怕大罷免想轉移焦點，如果這些公務車使用都要被汙衊，最該出來回答有沒有濫用問題的應該是立法院長韓國瑜。

▼林楚茵。（圖／記者李毓康攝）

