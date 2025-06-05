罷免蔡其昌、何欣純二階失敗！　罷團宣告不送件、領銜人已失聯

▲罷免蔡其昌團體宣告二階不送件。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨在大罷免的藍、綠「積分」差距越來越懸殊，繼罷免原住民立委伍麗華、陳瑩，以及新北市綠委蘇巧慧、吳琪銘失敗後，罷免台中市綠委蔡其昌、何欣純的「拔菜行動」、「不純下架」發言人MAX今（5日）下午表示，經多次討論，遺憾地決定不再推進此次罷免案的送件程序，同時強調這不是對罷免目標的妥協，而是不願成為政治清算的犧牲品。

台中市8名立委全被推動罷免，其中6名藍委已經完成二階送件，正由選委會審查中，2名綠委何欣純、蔡其昌的二階送截止日是6月6日，但中選會上月告發罷免案第一階段「提議前死亡」（死亡連署）案，台中地檢署連續發動二波調查，共34名國民黨工淪為被告，其中台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍遭聲押禁見獲准，另31人交保，導致藍營士氣低迷、人人自危，不僅許多人擔心惹禍上身不願再當志工，連領銜人手機都關機無法連絡。

「拔菜行動」、「不純下架」發言人Max今日在媒體群組宣布「罷免行動暫緩」，並強調並不是放棄，而是面對國家機器壓力的無奈，選擇保護志工。

Max說，此次公民運動的志工來自社會各階層，行政與司法資源打壓，是對人民言論與政治表達自由的嚴重挑戰，經團隊多次深入討論，「我們遺憾地決定，不再推進此次罷免案的送件程序」。他強調這不是對罷免目標的妥協、對體制的不信任，只是不願將珍貴的民間力量與熱情消耗於鬥爭環境中，也不願讓一場屬於人民的行動，成為政治清算的犧牲品，並呼籲檢調，偵訊辦案應該一視同仁，而不只是辦藍不辦綠。

