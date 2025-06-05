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田秋堇怨沒公務車不方便　黃光芹揪1疑點：恐涉使公務員登載不實罪

▲監察院長陳菊出席「你的聲音，國家用心聽」記者會 田秋堇 張菊芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監委田秋堇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

監察院頻傳濫用公務車爭議，副院長李鴻鈞則下令禁止以個人身分使用，監委田秋堇近日受訪卻抱怨，上下班交通不便，還會因暴雨叫車困難而遲到開會，「這樣的情況，是大家希望看到的嗎」。對此，媒體人黃光芹今（5日）表示，監委公務配車，不是首長座車，每天接送上下班，合規嗎？她也質疑，監委從2年前開始，如要使用公務車，必須填寫派車單，由院方統一調度，田委員有照規定填寫嗎？若未如實填寫，恐已涉犯使公務員登載不實罪。

黃光芹表示，監委田秋堇抱怨公務車被收回，使她上下班非常不方便，腳傷又遇暴雨，叫不到車，每天得搭三班捷運，走15分鐘的路到捷運站，害她上班遲到，「這是大家希望的嗎」？

黃光芹批評，監委長期公器私用，以為理所當然，一旦抽離，怨三道四，看在老百姓眼裡，只能「幹xx」。事實上，「監委用車」並非「首長專用車」，長期比照機關首長待遇，久而久之，誤以為是自己的專屬配車，每天搭著上下班，還真以為自己在當官。

黃光芹指出，監委並非機關首長，2022年，立法院預算中心在預算報告中建議，監察委員不得有專屬配車，且公務車之使用，應視需要調減及統籌調派。2023年底，監察院在各方壓力下，曾修改「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」，刪除「監委專用車」，只留「首長專用車」和「公務車」2個名目。

黃光芹質疑，換句話說，監委從2年前開始，如要使用公務車，必須填寫派車單，由院方統一調度，田委員和所有監委上、下班，有照規定填寫嗎？而且，派車單上有「擬往地點」、「用車事由」和「乘坐人數」等項目，監委們若未如實填寫，恐已涉犯使公務員登載不實罪。

最後，黃光芹強調，李俊俋因濫用公務車而下台，事情未告一段落。如今恐因田秋堇這麼一發嗔，而火上加油。是該管管監察院的閒事了。

▼監察院公務車派車單。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）▲▼公務車派車單。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

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