3台男涉詐騙「入境泰國」秒被逮！搜出19台手機　疑詐團主謀

▲3名台灣男子因涉及詐騙案且企圖攜帶19台手機入境泰國，在機場就被逮捕。（圖／翻攝自民意報，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國移民局3日在素萬那普機場逮捕3名疑似為跨國詐騙集團主謀的台灣籍男子。3人當天從越南搭機入境時，試圖攜帶19台手機闖關，當場被攔下。而現場查扣的手機全數已安裝SIM卡並綁定銀行帳戶，被懷疑是用來實施電話詐騙的犯案工具。

根據《民意報》報導，泰國移民局5日上午11時召開記者會，宣布成功逮捕3名台灣籍男子。3人從越南搭機，打算從曼谷素萬那普機場入境泰國，但是身上卻攜帶19台手機，且每一台手機皆安裝SIM卡並綁定銀行帳戶，十分可疑。

泰國警方日前曾接獲多起詐騙通報，犯案手法包括假網購、假儲值、假換匯，嫌犯在受害者轉帳後對方就消失，導致無數民眾損失慘重，估計總金額上看數十萬泰銖。而經過泰國移民局確認，3名台灣男子持有的手機所綁定的銀行帳戶，與多起詐騙案的收款帳號相同。

警方懷疑，他們是跨國詐騙集團的幕後主腦，雖然3人是首次入境泰國，但經過調查，分別在台灣有洗錢、賭博等犯罪紀錄。由於行為涉嫌重大，且有造成社會不安之虞，泰國當局已經撤銷3人的居留資格，並將其逮捕，移送至調查局第三科進行後續偵辦。