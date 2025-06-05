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印尼情侶「婚前激戰」被罰100下公開鞭刑！表情扭曲　殘忍畫面曝

記者王佩翊／編譯

印尼亞齊省（Aceh）一對情侶因違反伊斯蘭戒律，在婚前發生性行為，因此遭到公開鞭刑，各自被罰重打100下。而當局也公開行刑畫面，觸目驚心。儘管人權團體抨擊這類懲罰殘酷不人道，但鞭刑在當地仍獲不少民眾支持，甚至被視為維護社會風氣的重要手段。

根據《每日郵報》報導，亞齊省是印尼目前唯一實施伊斯蘭教法（Sharia Law）以及鞭刑的地區，除了酗酒與賭博等行為被明文禁止外，未婚伴侶間的婚前性行為在亞齊省也被視為違法，違者將面臨公開鞭刑。

亞齊省班達亞齊市一對男女因發生婚前性行為，被判有罪，罰公開鞭刑100下。2人6月4日在眾目睽睽之下於公園被公開鞭刑。從現場照片可以看到，這對情侶在被鞭打時表情痛苦扭曲，背部明顯受傷，甚至無法自行站立，需要旁人攙扶。

整場過程由伊斯蘭教法警察執行，女子則由女性警員鞭打，而鞭刑現場也有醫療人員在一旁待命，隨時應變。班達亞齊市長伊莉莎（Illiza Sa’aduddin Djamal）表示，這些處罰是針對「通姦、飲酒與網路賭博行為」，也強調鞭刑是「悔過的起點」，希望為社會帶來道德警示。

除了這對情侶外，另有3人因涉賭及飲酒分別遭鞭打總共49下。

儘管人權團體批評鞭刑過於殘酷且不人道，但這類刑罰在亞齊省仍得到民眾支持，被視為維護當地社會風氣的重要手段。亞齊省自2001年獲得特別自治權後開始落實教法，也成為印尼其他地區無法見到的宗教懲處方式。

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