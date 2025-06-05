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表弟闖房性侵！泰女「咬舌抵抗」仍遭割喉亡　求救訊息曝光

▲桃園市楊姓男子2020年10月間與身障女網友交往後，在其住處獨處時乘機性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲泰國一名女子疑遭表弟性侵，為了反抗咬傷對方舌頭，最終仍被割喉喪命。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

泰國中部佛統府（Nakhon Pathom）發生駭人案件，一名女子疑似被自己的表弟性侵，為了逃脫狼爪，不惜咬傷對方舌頭，卻仍遭割喉身亡，而她生前最後一封訊息，正在向凶手的姑姑求救。

Thaiger報導，死者娜帕通（Naphattaon）4日被發現陳屍在2樓臥室，右眉毛附近有傷口，身體大面積瘀青，頸部有著致命割傷，房間裡還發現一把血跡斑斑的彎刀。至於29歲嫌犯尼斯（Nice）則是死者的親表弟，他當時倒臥在1樓，全身只穿了一件四角褲，頭部與舌頭嚴重受傷。

一名親戚受到尼斯的姑姑請託，要把尼斯載回北部北碧府（Kanchanaburi）的家鄉，未料他抵達娜帕通住處時，卻發現大門深鎖，而且這對表姊弟都不接電話，只好透過窗戶爬進去，未料目擊駭人場景，立刻報警處理。

尼斯甦醒後宣稱，一名歹徒闖入房裡攻擊2人，但由於他體內驗出毒品，供詞遭到高度懷疑。調查後也證實，他確實曾在北碧府一間醫院接受毒癮治療。

警方研判，尼斯試圖性侵47歲表姊娜帕通，對方為了反抗而咬傷他的舌頭，最終仍在暴力襲擊中喪命。娜帕通生前曾傳訊息給尼斯的姑姑表示，「尼斯要殺了我」，她嘴裡發現的一塊肉，可能就屬於尼斯。

儘管尼斯迄今拒絕認罪，警方仍打算等待蒐證工作結束，嫌犯狀況也穩定下來之後，正式提出起訴。

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性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 
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