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生育率連3年探新低！　越南正式取消「二胎政策」

▲▼越南地方政府將頒發獎金給生2名女兒的家庭。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南政府正式取消實施逾35年的二胎政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

越南面臨生育率連年下滑，為了避免人口結構失衡，政府正式取消實施逾35年的「二胎政策」，改由夫妻自行決定生育數量，盼藉此挽救逐年下跌的出生率。

根據《美聯社》報導，越南國會本週通過修法，廢除自1988年起生效的限制性規定，未來不再干涉民眾生幾個小孩。新政策也一併取消過去針對共產黨員若違規生三胎，可能會影響升遷或獎金的懲處規定，轉向以鼓勵方式應對人口問題。

越南衛生部數據顯示，該國生育率已連續三年創下新低，從2021年的2.11人，下降至2022年的2.01人，2023年為1.96人，到了2024年更下探至1.91人，正式跌破維持人口穩定所需的替代率門檻。

這波生育率下滑趨勢，尤以經濟發展快速、生活成本高昂的大城市最為明顯，例如首都河內與最大城市胡志明市；其中，胡志明市2024年的生育率僅1.39人，遠低於全國平均，同時該市60歲以上人口已逼近12%，對當地社福體系構成不小壓力。

▲▼越南河內,Long Bien Market。（圖／路透）

▲越南的人口紅利期始於2007年，預計延續至2039年。（圖／路透）

越南政府也祭出多項激勵措施，像是去年底起提供約120美元（約台幣3900元）獎勵金，鼓勵35歲前生下兩胎的女性。除此之外，越南的家庭福利制度也在區域內名列前茅，包括6個月全薪產假、6歲以下兒童免費醫療，政府學校學費則自今年9月起延長至高中畢業為止皆免學費。

儘管政策放寬，但年輕人仍未展現明顯生育意願。22歲的辦公室職員陳小姐向《法新社》坦言，這些政策對她幾乎沒影響，因為她根本沒打算生小孩，「雖然我是亞洲人，亞洲社會認定女人就應該結婚生子，但養育孩子的成本實在太高了。」

除了低生育率，越南還面臨性別比失衡問題，與傳統重男輕女觀念有關。

儘管政府禁止醫師告知胎兒性別，也明文禁止性別選擇性墮胎，但據VN Express引述政府報告指出，部分醫師仍會用暗示性語言告知家長胎兒性別。為遏止此類行為，衛生部本週提出修法，計畫將違規罰款提高至3800美元（約台幣12萬元）。

專家指出，越南的人口紅利期始於2007年，預計延續至2039年；2042年勞動人口將達高峰，2054年起人口可能進入萎縮階段。屆時，勞動力短缺與高齡照護支出將對經濟成長構成雙重壓力。

與越南處境相似的中國，早在1979年就因擔憂人口過多實施「一胎化政策」，但隨著高齡化衝擊浮現，政策逐步鬆綁，2021年起放寬至三胎，但至今成效有限，生育率仍未見起色。

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